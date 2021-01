Münchner Berufsfachschule für Musik öffnet digitale Pforten

Der Freistaat Bayern hat den Abschluss seinen Berufsfachschulen für Musik im Herbst 2020 aufgewertet: Absolventen werden jetzt auch als Fachlehrer an Grund-, Mittel- und Realschulen angestellt. Welche anderen Ziele die Vollzeitausbildung zum staatlich geprüften Ensembleleiter hat, wie die Ausbildungsinhalte aussehen und die Aufnahmeprüfung abläuft, vermittelt die Berufsfachschule für Rock, Pop und Jazz München am 30. Januar 2021 von 10 bis 13.15 Uhr bei einem digitalen Infotag.

„Leider können wir potenzielle neue Bewerber in diesem Jahr nicht wie gewohnt in unserem Schulgebäude treffen. Deshalb öffnen wir unsere Türen einfach online.“, erklärt Berufsfachschulleiter und Trompeter Franz-David Baumann. In einem Videochat stellen Dozenten wie der Saxofonist Alexander von Hagke, der mit Martin Grubingers Projekt „The Percussive Planet“ auf internationalen Bühnen zu Hause ist, oder Andreas Keller, aktueller Schlagzeuger der bayerischen Rock-Band „Spider Murphy Gang“, sich und ihren Unterricht im instrumentalen und vokalen Hauptfach vor. Im Anschluss können Interessenten sich bei einem individuellen zehnminütigen Vorspiel oder Vorsingen per Videokonferenz Tipps für den praktischen Eignungstest abholen.

Digital bereitgestellte Aufgaben in tonaler und rhythmischer Gehörbildung sowie Harmonielehre bieten die Möglichkeit, sein Vorwissen für die Aufnahmeprüfung zu testen. Teilnehmer bekommen nach der Korrektur ein individuelles Feedback dazu, ob Fachlehrer ihnen empfehlen würden, sich zum Beispiel durch einen Vorkurs, den der Berufsfachschulträger Neue Jazzschool München e.V. ab 23. Februar anbietet, noch intensiver auf den musiktheoretischen Prüfungsteil vorzubereiten. In Einzelberatungsgesprächen per Videokonferenz beantwortet das Berufsfachschul-Team allgemeine Fragen zu Voraussetzungen, Ausbildungszielen, beruflichen Möglichkeiten und zur Finanzierung der Ausbildung.

Damit Vorspiel- und Beratungstermine koordiniert werden können, ist für den Online-Infotag eine Anmeldung bis spätestens 25. Januar 2021 unter mail@jazzschool.de notwendig. Mehr Informationen gibt es auf www.jazzschool.de.