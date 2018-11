Münchner Christkindlmarkt 2018: Die Himmelswerkstatt

Da fliegen sie wieder, die kleinen Engerl! Vom 28. November bis 15. Dezember hat die Himmelswerkstatt des Münchner Christkindlmarktes im Neuen Rathaus geöffnet. Für Christkindlmarktgäste im Alter von sechs bis zwölf Jahren bietet sich jeweils um 14.30 und 16.30 Uhr die Gelegenheit, in der festlich geschmückten Ratstrinkstube nach Herzenslust Weihnachtsgeschenke kreativ herzustellen.

„Upcycling“ ist wieder das Motto – aus alten Dingen Neues schaffen. Ein Team des Münchner Kindermuseums führt die Himmelswerkstatt durch. Professionelle Künstler und Pädagogen betreuen die Kinder und leiten sie bei der handwerklichen Arbeit an.

Werbung / Anzeige

Wie wird ein Kind zum Engerl?

An der Rathauspforte am Fischbrunnen werden die Kinder von einem „Engelsboten“ in Empfang genommen und in die Himmelswerkstatt geführt. Engelsflügel, glänzenden Gewänder und goldene Schürzen liegen bereit, um sich in ein richtiges Engerl zu verwandeln. Wie auf Wolken geht es sich in den warmen Filzpantöffelchen, die für die Engelsschar bereit stehen.

Neues von der Himmelswerkstatt: Mitmachen in der Naschwerkstatt

Der Duft von Schokolade liegt in diesem Jahr in der Luft, wenn in der Mitmach-Naschwerkstatt die Arbeit der kleinen Chocolatiers-Engel beginnt. Erstmals wird himmlisches Konfekt fabriziert, das sich als Geschenk nicht nur für Mama oder Papa eignet. Verarbeitet wird Bio-FairtradeSchokolade, zur Qualitätssicherung darf natürlich genascht werden.

Upcycling statt wegwerfen

Wie schon im letzten Jahr kommen die Umwelt-Engel zum Einsatz und verwandeln alte Dinge in schöne, praktische und witzige Weihnachtspräsente: Originelle Schlüsselanhänger aus Sektkorken, geschmackvolle Schmuckkästlein aus leeren Zigarrenkisten, Wärmflaschenüberzieher aus ausgedienten Wollpullovern, die vorher gefilzt werden, und andere Neuschöpfungen.

Gerne dürfen Sachspenden in Form von ausrangierten Zigarrenkisten, Brillenetuis, Geldbeuteln, Christbaumkugeln und Wollpullover, aber auch Wein-, Sekt- und Champagnerkorken zum Recyclen in der Himmelswerkstatt zu den Öffnungszeiten ab- oder den Kindern zum Basteln mitgegeben werden.

Das Werkprogramm

Viele der Engel, die die Himmelswerkstatt besuchen, sind Stammgäste und freuen sich auf das bekannte Angebot zum kreativen Gestalten, Werkeln und Basteln.

Die Kinder können aus Naturmaterialien Kränze binden und in der Papierwerkstatt Geschenkanhänger und -tüten basteln. Sie dürfen sich im Vergolden von Isarkieseln ausprobieren. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt, wenn sie Papier bedrucken und Kerzen herstellen. Zu guter Letzt wird den Engerln in der Schreibwerkstatt gezeigt, wie sie in Schönschrift Wunschzettel gestalten können.

Jeweils 15 Minuten vor Ende einer Aktion singen die kleinen Engerl Adventslieder aus aller Welt. Hier dürfen die Erwachsenen mitsingen und die Produktionen ihrer Kinder bestaunen.

Öffnungszeiten der Himmelswerkstatt 2018

Termin: 28. November bis 15. Dezember

Uhrzeit: 14.30 bis 16 Uhr und 16.30 bis 18 Uhr

Bitte beachten: Die Aktion beginnt immer pünktlich und ist wochentags für Kinder von sechs bis zwölf Jahren geöffnet.

Dank an die Spender

Die Himmelswerkstatt wird von den Marktkaufleuten des Münchner Christkindlmarktes (ARGE Christkindlmarkt) finanziert und freundlicherweise mit Sach- und Materialspenden von Ernst Stäblein, Norbert Lange, der Lebkuchenbäckerei Ringer und der Ludwig Beck AG unterstützt.

Die Himmelwerkstatt – eine Erfolgsgeschichte

Seit 1994 veranstaltet das Referat für Arbeit und Wirtschaft das kostenlose und sehr beliebte Aktionsprogramm für junge Christkindlmarkt-Gäste. Allein im letzten Jahr besuchten 1.585 Kinder aus dem In- und Ausland die Himmelswerkstatt und erlebten gemeinsam und ohne Sprachbarrieren kreative Stunden.