Münchner Festival gewinnt Kulturmarken-Award

Das von Kunsthalle München und Gasteig initiierte Festival wird für seine Aktualität und innovative Ästhetik ausgezeichnet

Fünf Monate lang lockte das von der Kunsthalle München und dem Kulturzentrum Gasteig initiierte Faust-Festival 250.000 Besucher in 750 Veranstaltungen rund um Goethes berühmtes Drama. Mehr als 230 Kulturinstitutionen beteiligten sich mit Veranstaltungen aus unterschiedlichsten Genres – eine bislang einzigartige Kooperation in Münchens Kulturszene. Im Rahmen einer Galaveranstaltung am 12. November in Berlin wurde das Faust-Festival mit einer goldenen „Aurica“ als „Europäische Trendmarke des Jahres 2018“ ausgezeichnet.

„Nie zuvor ist es gelungen, so viele Menschen für Goethes Helden zu begeistern, sich mit seinen Themen, die heute noch aktuell sind, auseinanderzusetzen“, so die Begründung der Jury des 13. Europäischen Kulturmarken-Awards unter Vorsitz von Oliver Scheytt, Präsident der Kulturpolitischen Gesellschaft. „Den Initiatoren gelang es, dem Faust-Festival München einen hohen Wiedererkennungswert zu schenken und mit seiner innovativen Ästhetik Klassisches mit Modernem zu verbinden.“

„Kultur ist immer auch Mut zu Neuem – und den haben wir gezeigt. Dieser Preis ist eine Auszeichnung für alle unsere Partner, die sich mit Begeisterung und Leidenschaft auf dieses einzigartige Festival eingelassen haben“, sagt Gasteig-Geschäftsführer Max Wagner, der das Faust-Festival München mit ins Leben gerufen hat.

„Es ist großartig, dass das Faust-Festival weit über die Grenzen Münchens hinaus solche Beachtung findet“, sagt Roger Diederen, Direktor der Kunsthalle München und Initiator der ersten Stunde. „Es macht mich auch stolz, dass unsere Ausstellung ‚Du bist Faust‘ eine solche Welle der Begeisterung ausgelöst hat.“

„Wir freuen uns, dass der partizipative Ansatz des Festivals ‚Kultur von allen für alle‘ ohne Kuratoren so wertgeschätzt wird, und hoffen, Inspiration für weitere Festivals zu sein“, sagt Anna Kleeblatt, Projektleiterin des Faust-Festivals.

Der Europäische Kulturmarken-Award gilt als innovativster Kulturpreis Europas. 2018 wurden in acht Kategorien insgesamt 99 Wettbewerbsbeiträge eingereicht. Ausgezeichnet wurden unter anderem die erfolgreichsten Strategien von Kulturanbietern, die kreativsten Kultursponsoring-Engagements, die innovativsten Bildungsprogramme und die engagiertesten Kulturmanager. Zu den Preisträgern gehörten in diesem Jahr neben dem Faust-Festival auch die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden sowie der scheidende Berlinale-Direktor Dieter Kosslick.

Die Preisverleihung fand im Rahmen der Gala „Night of Cultural Brands“ am 12. November 2018 im Radialsystem in Berlin vor 500 geladenen Gästen aus Wirtschaft, Kultur, Politik und Medien statt.