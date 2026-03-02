Münchner Feuerwehrausstellung bietet erstmals Führung in Gebärdensprache an

Um auch gehörlosen Personen einen Zugang zur Münchner Feuerwehrgeschichte zu ermöglichen, organisiert die Branddirektion nun regelmäßig Führungen in Gebärdensprache durch die Feuerwehrausstellung.

Knapp 20 Teilnehmer*innen, vorwiegend Kinder, nahmen an der ersten rund 90-minütigen Tour teil. Ein sogenannter Wissensvermittler der Feuerwehr München, der Besucher*innen durch die Ausstellung führt, und zwei Dolmetscherinnen für Gebärdensprache ermöglichten die barrierefreie Vermittlung der Inhalte für gehörlose Menschen.

Der Branddirektion ist es ein Anliegen, ihre Geschichte so barrierefrei wie möglich zu präsentieren und freut sich, durch Gebärdensprachdolmetscher*innen nun einen Zugang zur Ausstellung für gehörlose Menschen ermöglichen zu können. So kann ihnen ein gleichberechtigter, selbstbestimmter Einblick in die Geschichte und Entwicklung der Feuerwehr München gegeben und der Inklusionsgedanke in der Ausstellung verbessert werden. Organisiert werden die Führungen von der Pressestelle und dem Team Vielfalt der Branddirektion.

„Der große Zuspruch – insbesondere von Familien – zeigt, wie wichtig barrierearme Angebote in unserer Feuerwehrausstellung sind. Ausstellungen wie diese leisten einen wichtigen Beitrag zur Prävention und Brandschutzerziehung“, so Sonja Danzl, Ansprechperson Inklusion und Leiterin des Team Vielfalts. Die kostenlosen Führungen in Gebärdensprache werden einmal im Quartal angeboten und können unter www.veranstaltungen.muenchen.de/lhm/veranstaltungen/ gebucht werden. Die nächste Führung findet am 23. Mai 2026 statt.

Die Münchner Feuerwehrausstellung wurde 1979 eröffnet und ist seitdem eine zentrale Anlaufstelle für Feuerwehrinteressierte. Der Bau wurde maßgeblich von Feuerwehrleuten selbst durchgeführt. 1984 wurde das Museum um eine besonders eindrucksvolle Attraktion erweitert: eine ausgebrannte U-Bahn, die an den verheerenden Brand von 1983 erinnert. Nach fünfjähriger Umzugspause eröffnete die Feuerwehrausstellung im Oktober 2024 in neuen Räumlichkeiten und erfreut sich seither großer Beliebtheit.

Die Ausstellung ist samstags 10 bis 17 Uhr geöffnet und der Eintritt ist kostenlos. Führungen sind ab einer Gruppe von 15 Personen möglich. Mehr Infos finden sich unter www.stadt.muenchen.de/infos/feuerwehrausstellung-muenchen