Münchner Freibadsaison 2025 vorbei

Mit rund 1.070.000 Badegästen beenden die Stadtwerke München die Freibadsaison am heutigen Dienstagabend. Bereits zum Schulbeginn am 16. September hatten fast alle Freibäder ihre Becken geschlossen, lediglich im Schyrenbad konnte man noch bis zum 30. September Bahnen ziehen.

Die SWM blicken auf eine erfolgreiche Saison zurück, die trotz des regnerischen Julis an die Besuchszahlen des Vorjahres anknüpfen konnte. Am letzten Aufbäumen des Sommers erfreuten sich schließlich die tierischen Badegäste: Wahres Traumwetter an den Hundebadetagen lockte Ende September 1.160 Hunde mit ihren Besitzer*innen ins Ungerer- und Dantebad.

Ein vielfältiges Schwimm- und Saunaangebot findet sich weiterhin in den acht Münchner Hallenbädern mit Aquafitness- und Kursangeboten. Schon seit dem 16. September befindet sich das Dantebad im Winterbetrieb. Begeisterte Freibadschwimmer*innen können hier bei winterlichen Temperaturen unter freiem Himmel in beheizten Becken entspannen und schwimmen.

Alle Infos zu den Münchner Bädern: www.swm.de/baeder