Münchner Frühlingsfest Weißwurst-Deal: 2 Stück + Breze für 2 Euro – Weißwurst-Frühstück für den guten Zweck

Am Mittwoch, den 22. April, heißt es auf dem Münchner Frühlingsfest: „Danke München!“ 🎉

Von 11:00 bis 11:55 Uhr laden die Imbissbetriebe zu einer ganz besonderen Aktion ein.

Alle Imbissbetriebe bieten zusammen über 1000 Mal 2 Weißwürste + 1 Breze zum symbolischen Preis von 2,00 € an. Mit dieser Geste möchten sich die Veranstalter bei allen Münchnerinnen und Münchnern sowie Gästen aus nah und fern bedanken.

Das Beste daran: Die gesamten Einnahmen werden für einen guten Zweck gespendet. Früh kommen lohnt sich!