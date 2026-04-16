Münchner Frühlingsfest Weißwurst-Deal: 2 Stück + Breze für 2 Euro – Weißwurst-Frühstück für den guten Zweck
Am Mittwoch, den 22. April, heißt es auf dem Münchner Frühlingsfest: „Danke München!“ 🎉 Von 11:00 bis 11:55 Uhr laden die Imbissbetriebe zu einer ganz besonderen Aktion ein.
Alle Imbissbetriebe bieten zusammen über 1000 Mal 2 Weißwürste + 1 Breze zum symbolischen Preis von 2,00 € an. Mit dieser Geste möchten sich die Veranstalter bei allen Münchnerinnen und Münchnern sowie Gästen aus nah und fern bedanken.
Das Beste daran: Die gesamten Einnahmen werden für einen guten Zweck gespendet. Früh kommen lohnt sich!
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