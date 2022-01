Münchner Innenstadtwirte: Kein 2G plus für die Gastronomie!

Der Verein der Münchner Innenstadtwirte richtet einen Appell an die Bayerische Staatsregierung, sich in der heutigen Kabinettssitzung (Dienstag, 11.01.) gegen die Einführung von 2G plus in der Gastronomie zu entscheiden.

Für die ohnehin gebeutelte Branche käme eine entsprechende weitere und einseitige Verschärfung der Regelungen einem Lockdown gleich – mit verheerenden Folgen beziehungsweise einem „Sterben auf Raten“ für die Gastronomie und ohne Mehrwert für das Infektionsgeschehen. Nachweislich steht fest, dass die Gastronomie kein Infektionstreiber ist.

Äußerungen von Ministerpräsident Markus Söder nach dem 2G plus-Bund-Länder-Beschluss am 07.01. lassen den Verein der Münchner Innenstadtwirte hoffen. Bezüglich der Einführung weiterer Verschärfungen zeigte sich Söder erklärtermaßen „sehr, sehr zurückhaltend und skeptisch“.

„Wir bauen darauf, dass Bayern, wie Ministerpräsident Markus Söder es formuliert, im ,Team Vorsicht‘, aber auch im ,Team Augenmaß‘ bleibt und somit 2G plus in der Gastronomie nicht umsetzt“, sagt Gregor Lemke, der Vorsitzende des Vereins der Münchner Innenstadtwirte.