Münchner Irische Nacht 2023 – Paul Daly Band mit Ehrengästen

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter, die Eurovision-Song-Contest-Legende Johnny Logan und die amerikanische Musikerin Caro Kelly: Mit gleich drei Stargästen gab die Paul Daly Band am Samstag eine fulminante Irische Nacht im Münchner Schlachthof. Das Konzert vor dicht gefüllten Rängen bildete zugleich den Abschluss der beliebten Feierlichkeiten zum St. Patrick’s Day, die mehr als eine Woche andauerten.

Der Abend begann typisch irisch mit einer Dudelsack-Einlage von Konrad Stock, der mit seinem Instrument einmal durch den Saal direkt auf die Bühne marschierte und die Laune sogleich ankurbelte. Es folgte ein Mix aus bekannten irischen Songs und von Paul Daly selbst geschriebenen Titeln, die vor allem Caro Kelly perfekt sang. Johnny Logan brachte die Stimmung dann mit dem Klassiker Fields of Athenry so richtig zum Kochen (und eine Saite der geliehenen Gitarre zum Reißen). Nach einer Pause, die die Fans vor allem für Selfies nutzten, spielte die Band auch drei Songs der Dropkick Murphys. Das hatte sich Oberbürgermeister Dieter Reiter, ein bekennender Fan der amerikanisch-irischen Folk-Punk-Gruppe, gewünscht und dafür einige Überzeugungsarbeit in der Band geleistet, wie er auf der Bühne berichtete. Darunter war erstmals das wirklich gut arrangierte und daher schwierig zu interpretierende Lied Rose Tattoo. Dass die Paul Daly Band in ungewohnt großer Besetzung auftrat, war den Musikerinnen und Musikern nicht anzumerken.

Konzert verpasst? Kein Problem – am Sonntag, 18. Juni, planen Paul Daly und Dieter Reiter beim Stadtgründungsfest auf dem Marienplatz bereits die Fortsetzung. Denn Irish Folk ist aus München längst nicht mehr wegzudenken.