Münchner Kerzenziehen – Auszeit auf dem Tollwood Winterfestival

Mit dem Wintertollwood von 25.11. bis 23.12. veranstaltet das Münchner Rote Kreuz zum 28. Mal das Münchner Kerzenziehen. Eine perfekte Möglichkeit für Groß und Klein, sich im Advent auf die „stade Zeit“ und die Vorfreude auf Weihnachten einzulassen.

Der Advent sollte eine besinnliche Zeit sein, dabei ist häufig das Gegenteil der Fall. Der Stress im Job steigt zum Jahresende in der Regel, die familiären Anspannungen nehmen oft zu. In diesem Jahr kommen noch Sorgen über die wirtschaftliche und weltpolitische Situation dazu.

Auszeit am beim Münchner Kerzenziehen

Das Münchner Kerzenziehen bietet die ideale Möglichkeit, für wenige Stunden dem stressigen Alltag zu entkommen. Die Aufgabe bei der Herstellung einer Kerze ist so einfach wie entspannend. Und am Ende kommt dabei auch noch ein schönes Ergebnis in Form einer Bienenwachskerze heraus. Beim Abbrennen wird derjenige, der die Kerze hergestellt hat oder ein Beschenkter sehr lange Freude haben.

Freude am Selbermachen

Zu Beginn erhält jeder, der eine Kerze ziehen möchte, vom Betreuerteam des Münchner Roten Kreuzes einen Docht in der gewählten Länge. Der Rest ist einfach: Eintauchen und Warten und immer wieder Eintauchen und Warten; so lange bis die Kerze ihre gewünschte Dicke erreicht hat. Dann wird die reine Bienenwachskerze gewogen. 100 Gramm kosten sechs Euro, abgerechnet wird Gramm genau.

Das Zelt am Tollwood hat täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Sollte jemand an einem Tag nicht fertig werden, kann er die Kerze an der Kerzengarderobe abgegeben, erhält eine Garderobenmarke und macht einfach beim nächsten Besuch weiter.

Kinder und Gruppen willkommen

Kerzenziehen ist für Kinder ab fünf Jahren (unter Aufsicht) und Erwachsene bis ins hohe Alter geeignet.

Kindergartengruppen und Schulklassen sind willkommen. Es besteht auch die Möglichkeit, Geburtstagsfeiern oder aber in den Abendstunden zur Firmenweihnachtsfeier (bis maximal 20 Personen) dieses stimmungsvolle Angebot in der Vorweihnachtszeit zu nutzen. Ob als Teambuilding-Aktion, betriebliches Weihnachts-Event oder als kreative Pause im Arbeitsalltag – das traditionelle Kerzenziehen des Münchner Roten Kreuzes bietet eine einzigartige Gelegenheit, gemeinsam etwas Schönes zu gestalten und dabei den Teamgeist zu stärken. Gruppen erhalten eine Ermäßigung.

Ideal als Teamevent

Gruppen können während der regulären Öffnungszeiten von 11 bis 22 Uhr Kerzen ziehen. Firmenweihnachtsfeiern sind bis 23.30 Uhr möglich.

Für Gruppen ist eine Buchung unter kerzenziehen@brk‐muenchen.de oder über das Online-Buchungstool unter https://www.brk-muenchen.de/kerzenziehen/ nötig.

Für Firmenkunden besteht zudem die Möglichkeit einer bequemen Rechnungsstellung, sodass die Buchung unkompliziert in betriebliche Abläufe integriert werden kann.

Für das leibliche Wohl ist mit mit kalten und warmen Getränken, ohne aber auch mit Alkohol, gesorgt. Die Kerzenzieherei befindet sich direkt neben dem „Hexenkessel“.

Kerzenziehen für einen guten Zweck

Die Erlöse des Münchner Kerzenziehens kommen den humanitären und sozialen Aufgaben des Münchner Roten Kreuzes zugute. Das Münchner Rote Kreuz verwendet sie beispielsweise für Ausbildung, Ausrüstung, medizinisches Material der Ehrenamtlichen.

Mehr Infos unter https://www.brk-muenchen.de/kerzenziehen/