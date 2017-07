Münchner Olympiaturm erstrahlt zum Christopher Street Day in Regenbogenfarben

Sichtbares Zeichen für Münchens Vielfalt und Weltoffenheit

Bereits im vergangenen Jahr erstrahlte der Olympiaturm zum Christopher Street Day (CSD) in den Farben des Regenbogens. Damit setzte der Olympiapark ein sichtbares Zeichen für Münchens Vielfalt und Weltoffenheit.

Der CSD München freut sich sehr, dass eines von Münchens bekanntesten Wahrzeichen auch in diesem Jahr wieder farbig beleuchtet wird. Am Abend des 15. Juli ist das bunte Spektakel im Olympiapark zu bestaunen.

Dazu Marion Schöne, Geschäftsführerin der Olympiapark München GmbH: „München und der Olympiapark sind weltoffen, bunt und vielfältig und so soll es auch bleiben.“

Der Olympiapark München und der CSD München zeigen am Wochenende des Christopher Street Days gemeinsam Flagge.