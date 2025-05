„Münchner Radl-Dult“ mit großem Radlflohmarkt

Am Sonntag, 1. Juni, findet von 10 bis 18 Uhr das zweite Mal die „Münchner Radl-Dult“ – Nachfolgerin des großen Radlflohmarktes im Zenith – auf dem Mariahilfplatz in der Au statt. Das Herzstück der Dult ist ein großer Radlflohmarkt.

Insgesamt erwarten die Besucher*innen über 140 Stände mit einer vielfältigen Auswahl an gebrauchten und neuen Fahrrädern sowie Zubehör rund ums Rad. Nach dem Erfolg der letztjährigen Radl-Dult sind bereits alle Standplätze vergeben, eine reguläre Standplatz-Anmeldung ist nicht mehr möglich. Gegebenenfalls gibt es für Privatpersonen am Nachmittag noch die Möglichkeit, einen freigewordenen Standplatz zu übernehmen und eigene Fahrräder zu verkaufen. Dafür melden sich Interessierte direkt am Infopoint auf dem Dult-Gelände. Eine Garantie, dass freie Standplätze entstehen, gibt es jedoch nicht.

Begleitend zum Radlflohmarkt bietet die Radl-Dult ein vielfältiges Programm für die ganze Familie. Mitmachaktionen wie Reifenwerfen laden Groß und Klein zum Ausprobieren ein, in kreativen Workshops können Besucher*innen reflektierende Buttons gestalten oder Schlüsselanhänger aus ausgedienten Fahrradreifen basteln. Außerdem können sie ihr Fahrrad beim großen Radl-Check des Mobilitätsreferats überprüfen lassen oder an einem Reaktionstest der Verkehrswacht teilnehmen. Daneben laden auch Informationsstände zum Besuch ein. Unter anderem sind die Polizei, der Fachverband Fußverkehr Deutschland e.V. sowie der Allgemeine Deutsche Fahrradclub vor Ort.

Zu den Highlights des Tages zählen außerdem spektakuläre BMX-Shows, ein Fahrrad-Looping sowie Live-Musik von der Express Brass Band sowie Amanda und der Wolff. Für das leibliche Wohl sorgen Food-Trucks mit einer Auswahl an Speisen und Getränken. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Infos zum Programm finden sich unter muenchenunterwegs.de/radl-dult.