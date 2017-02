Münchner Radlflohmarkt am 4. März 2017: Hunderte Räder wechseln die Besitzer

Die Radlhauptstadt München veranstaltet am 4. März auch in diesem Jahr einen Radlflohmarkt im Zenith. Radlfans können dort gebrauchte Räder kaufen, verkaufen

oder ein Radl des städtischen Fundbüros ersteigern. Es gibt eine große Auswahl an Rennrädern, Mountainbikes sowie an klassischen Kinder-, Damen- und Herrenrädern.



Münchner Radlflohmarkt

Termin: 4. März 2017

Ablauf: 10:00 – 16:00 Uhr: Verkauf der Räder

13:30 – 16:00 Uhr: Radl-Versteigerung des Fundbüros

17:00 – 19:00 Uhr: Auszahlung und Abholung nicht verkaufter Ware

Ort: Zenith, Lilienthalallee 29, 80939 München

Anfahrt: U-Bahnhof Freimann (U6)

Veranstalter: Green City Projekt GmbH im Auftrag der Radlhauptstadt München



Die Fahrradannahme findet bereits am Freitag, 3. März, von 16:00 bis 21:00 Uhr statt.



Es ist der Termin für alle Münchnerinnen und Münchner, die sich ein neues Radl kaufen oder ihr altes verkaufen wollen: Zum Auftakt in das große Radljubiläumsjahr 2017 findet der Münchner Radlflohmarkt im Zenith statt. Die Veranstalter rechnen wieder mit einem Verkaufsangebot von rund 1.000 Rädern. Besonders groß ist erfahrungsgemäß die Auswahl an Rennrädern, Mountainbikes sowie klassischen Kinder-, Damen- und Herrenrädern. Wie bei jedem Flohmarkt lohnt es sich, früh zu kommen, da die attraktivsten Schnäppchen schnell weg sind. Die Preise legen die Verkäufer selbst fest. Für alle, die ihr Traumrad nicht gleich finden, lohnt es sich, bis zum Nachmittag zu warten: Dann versteigert das Fundbüro der Landeshauptstadt München wieder dutzende nicht abgeholte Fahrräder.

Wer ein gebrauchtes, aber funktionstüchtiges Radl verkaufen will, gibt es bereits am Freitag im Zenith ab. Alle Verkäufer müssen sich bei der Abgabe ausweisen können und werden für eine schnellere Abwicklung vor Ort darum gebeten, das Rad vorab online unter www.radlhauptstadt.de zu registrieren. Bei einer Abgabe von mehr als zehn Rädern ist eine vorherige Anmeldung per Email an radlflohmarkt@radlhauptstadt.de nötig. Bei erfolgreichem Verkauf behält der Veranstalter eine Provision von mindestens fünf Euro bzw. 15 Prozent des Verkaufspreises ein (zehn Prozent ab zehn Fahrrädern). Aufgepasst: Am Veranstaltungstag – Samstag, 4. März – werden keine Räder mehr angenommen.

Mehr Informationen auf www.radlhauptstadt.muenchen.de