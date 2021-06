Münchner Rahmenprogramm zur UEFA EURO 2020

Heute steht die Host City München im Mittelpunkt der Fußball-Europameisterschaft. In der Fußball Arena München findet am Abend (21 Uhr) das bisherige Highlight der UEFA EURO 2020 statt: Deutschland trifft in seiner Auftakt-Partie vor 14.500 Zuschauer*innen auf Weltmeister Frankreich. Der Fußball-Klassiker steigt in Fröttmaning, doch die Landeshauptstadt München zeigt sich über das ganze Stadtgebiet geschmückt, bestens vorbereitet und wird an diesem Dienstag und in den kommenden Tagen und Wochen ein tolles Unterhaltungs- und Kulturprogramm bieten. Münchens Leidenschaft für den Fußball ist aktuell im Stadtbild nicht zu übersehen. Das Referat für Bildung und Sport und das Referat für Arbeit und Wirtschaft/München Tourismus haben die visuelle Kampagne entwickelt: Digitale Plakate, Videos auf Infoscreens, Flaggen im UEFA-Design mit integriertem Logo von München Tourismus und gebrandete Rikschas werben in der Stadt für den Fußball und die UEFA EURO 2020. Neben dem Fußball- und dem Münchner-Kindl-Icon wurde speziell zur EM auch ein Pokal-Icon entwickelt.

Eine Broschüre, der Host City Guide, informiert auf Deutsch und Englisch über alle relevanten Termine zur EM und gibt Einblicke, wo sich die Fans aus Frankreich, Portugal, Ungarn und allen anderen Ländern, aus denen die Anhänger zu den Spielen anreisen, in München ganz besonders zu Hause fühlen können. Um die Gäste willkommen zu heißen, werden sie auf Infoscreens stadtweit in ihrer Landessprache begrüßt – am Tag der Begegnung, aber auch am Tag davor und danach.

Bei der Fahrt zum Stadion stimmen kurze Videos im Fahrgastfernsehen die Fußballfans auf die Begegnung ein. Sie entstanden in Zusammenarbeit mit München Tourismus. Auch die großen Plakate auf den Müllfahrzeugen, die München Tourismus in Kooperation mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb München entwickelt hat, zaubern garantiert allen ein Lächeln ins Gesicht. Für gute Stimmung sorgen ganz sicher auch die städtischen Volunteers. Die VW Mobility Maker sind im ganzen Stadtgebiet unterwegs, um Gästen und Einheimischen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und für einen reibungslosen Ablauf beziehungsweise einen angenehmen Aufenthalt zu sorgen. Die knapp 300 freiwilligen Helfer*innen sind an vielen Touristenspots wie zum Beispiel dem Marienplatz oder an vielen Verkehrsknotenpunkten wie am Hauptbahnhof im Einsatz.

Kunst und Kultur spielen im Rahmenprogramm eine tragende Rolle

In der Innenstadt werden an Spieltagen Straßenkünstler*innen wie Breakdancer, Ballkünstler, Schnellzeichner und eine Balkanbeat-Combo bei Besucher*innen wie Einheimischen schon lange vor Anpfiff für Stimmung sorgen.

In der Abendstunden wird mit Light Art ein optisches Highlight gesetzt: Passend zum heutigen Spiel wird das Rathaus mit den Nationalfarben Schwarz-Rot-Gold und Blau-Weiß-Rot angeleuchtet, zudem wird eine kleine Animation mit Bällen zu sehen sein. Zu den weiteren Spieltagen wird das Light-Art-Projekt an anderen Münchner Wahrzeichen fortgesetzt. Gegen Portugal (19. Juni) wird das Isartor, gegen Ungarn (23. Juni) das Siegestor und bei der Viertelfinal-Partie (2. Juli) das Rathaus und das Siegestor angestrahlt.

Im Bahnwärter Thiel ist die Ausstellung „Flucht. Migration. Fußball“ zu sehen. Vom 12. bis 25. Juni wird dort verdeutlicht, wie sich das Leben von Einwander*innen durch Fußball verändert und wie der lokale Fußball durch Migration geprägt wird.

Das MaximiliansForum steht durch die Ausstellung „Sehnsucht Fußball“ seit 13. Juni ganz im Zeichen des runden Leders. In der Upcyling-Werkstatt werden dann beispielsweise Fantasiefahnen und Kunstrikots gestaltet, während man sich in der Malwerkstatt an kreativ gestalteten Pokalen und Maskottchen versuchen kann.

In der Street-Art-Gallery am Marienhof wird ein Künstler ab dem 2. Juli einen Slogan zur UEFA EURO 2020 auf den bis zu 4,50 Meter hohen Lärmschutzwänden realisieren.

Bereits seit 2. Juni ist auf dem Billboard am Lenbachplatz ein zur Europameisterschaft passendes Motiv zu sehen: Der Künstler Massimo Furlan hat es sich zur Aufgabe gemacht, Spielzüge legendärer Fußballmatches nachzuspielen.