Münchner Riesenrad „Umadum“ wird zum „EuropaRad“

Der Münchner Europa-Mai 2023 bietet am Sonntag vor dem offiziellen Europatag eine besondere Aktion für alle Bürger*innen, die zum Thema Europa gerne mitreden und mitmachen. Die Staatskanzlei Bayern, die Stadt München und ihre Veranstaltungspartner laden zur freien Fahrt ins „Umadum – das Münchner Riesenrad“ ein. Am Sonntag, 7. Mai, wird das Umadum von 15 bis 19 Uhr zum „EuropaRad“. Über 30 Einrichtungen, Vereine und Initiativen gestalten die 27 Gondeln des Riesenrads mit Workshops, Aktionen und Gesprächsrunden.

Bürgermeisterin Katrin Habenschaden und der Referent für Arbeit und Wirtschaft, Clemens Baumgärtner, eröffnen gemeinsam mit der Staatsministerin für Europaangelegenheiten und Internationales, Melanie Huml, das „EuropaRad“. Auf Gespräche mit Bürger*innen freuen sich auch die Mitglieder des Europäischen Parlaments Markus Ferber (CSU) und Malte Gallee (Bündnis 90/Die Grünen), die Münchner Stadtratsmitglieder Sebastian Weisenburger (Fraktion Die Grünen – Rosa Liste) und Felix Sproll (SPD/ Volt-Fraktion) sowie Renke Deckarm, Geschäftsführender Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in München.

Bei einem einmaligen Blick auf München lernen die Teilnehmenden Münchens pro-europäisches Engagement und die lokale Europa-Szene kennen. Auch am Boden vor dem Riesenrad gibt es zahlreiche Infostände. Ab 18 Uhr lädt Bayerns Europaministerin Melanie Huml zur Europaparty gegen-über vom Umadum ein.

Das „EuropaRad“-Programm findet am 7. Mai ab 15 Uhr im Werksviertel-Mitte, Atelierstraße 11, Haltestelle Ostbahnhof statt. Weitere Informationen und die Übersicht der teilnehmenden Organisationen gibt es unter www.europa-mai.de

Der Münchner Europa-Mai

Der Europatag am 9. Mai erinnert an die Werte und Grundlagen der Europäischen Union. Bereits zum vierten Mal laden die Landeshauptstadt München und das Europe Direct München gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern, dem Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments und der Vertretung der Europäischen Kommission in München sowie der Bayerischen Staatskanzlei und der Europa-Union München zum Europa-Mai ein. Im Aktionsmonat gibt es Präsenzveranstaltungen an verschiedenen Orten in München und Online-Angebote. Den ganzen Monat lang bieten Institutionen, Organisationen, Künstler*innen und Bürger*innen ein buntes Programm – mit einem besonderen Schwerpunkt für das friedliche Miteinander in Europa.

Alle Termine sind unter www.europa-mai.de zu finden. In den sozialen Medien ist der Europa-Mai aktiv unter @munich4EUROPE und mit den Hashtags #munich4EUROPE und #europamai.

Beflaggung in der Stadt zum Europatag

Zum Europa-Mai und dem Europatag am 9. Mai werden von Samstag, 6., bis Sonntag, 14. Mai, folgende Gebäude, Straßen und Plätze in München beflaggt: Rathaus, Marienplatz, Kaufingerstraße, Europaplatz, Stachus, Gärtnerplatz und Orleansplatz.