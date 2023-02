Münchner Rotes Kreuz bietet Unterstützung für an Krebs erkrankte Menschen

Im Vorfeld des Weltkrebstages am 4. Februar macht das Münchner Rote Kreuz auf die Angebote der Krebsberatungsstelle aufmerksam. Psychosoziale Krebsberatung, Kurse und Selbsthilfegruppen bieten Menschen, die an Krebs erkrankt sind, ihren Angehörigen und Freunden Unterstützung in München.

„Die Diagnose Krebs stellt einen wesentlichen Einschnitt in das bisherige Leben dar. Das Vertrauen in die Verlässlichkeit des Körpers ist oft erschüttert. Soziale Beziehungen, die Arbeitssituation, das Wertesystem und die Lebensperspektive verändern sich häufig“, erklärt Monika Neher, von der Krebsberatungsstelle des Münchner Roten Kreuzes. „Wir unterstützen Menschen, die an Krebs erkrankt sind dabei, trotz der hohen Belastung, die die Krankheit mit sich bringt, ein bestmögliches Maß an Lebensqualität zu erreichen“.

Die Beratungsstelle des Münchner Roten Kreuzes ist ergänzend zur medizinischen Nachsorge – ein Ansprechpartner für Betroffene, deren Angehörige und Freunde. Das Angebot umfasst Information über sozialrechtliche Inhalte und psychosoziale Begleitung. Neben Einzelgesprächen, bietet die Beratungsstelle regelmäßig verschiedene Kurse wie „Singfreuden – mit Musik das Wohlbefinden steigern“ und Gruppenangebote wie das Kontaktcafé, die „Stadt-Ge(h)spräche – Wandern im MVV-Bereich“ und verschiedene Ausflüge an. Zudem treffen sich einmal monatlich die angeleiteten krankheitsspezifischen Selbsthilfegruppen. Seit 2011 veranstaltet die BRK-Krebsberatungsstelle einmal im Jahr einen „Wohlfühltag“.

Angeleitete Selbsthilfegruppen

Einmal monatlich treffen sich die die angeleiteten krankheitsspezifischen Selbsthilfegruppen für Menschen mit Lungenkrebs, für Frauen mit Unterleibskrebs, für Menschen mit Magen- bzw. Darmkrebs und für Menschen mit Hautkrebs. Die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe bietet eine Möglichkeit, mit anderen Betroffenen ins Gespräch zu kommen und Erfahrungen und Informationen auszutauschen.

Kontaktcafé

Einmal monatlich treffen sich Betroffene in den Räumen der Krebsberatungsstelle zum gemütlichen Kaffeeklatsch in der Perchtinger Straße. In angenehmer Atmosphäre können sich Betroffene bei Kaffee und Kuchen kennenlernen und Erfahrungen und Informationen austauschen. Das Kontaktcafé ist ein offenes Angebot und keine Selbsthilfegruppe.

„Stadt-Ge(h)spräche – Wandern im MVV-Bereich“

Die Wanderungen finden in der Regel einmal im Monat statt und dauern etwa ein bis zwei Stunden. Neben der Freude an der Bewegung geht es auch um das Zusammensein mit anderen und den Austausch über alles, was die Mitwandernden bewegt. Teilnehmen kann jeder, der gerne ein bisschen frische Luft schnappen möchte.

„Singfreuden – mit Musik das Wohlbefinden steigern“

Im monatlichen Kursangebot geht es darum, mit der eigenen Stimme Töne zu erzeugen und daran Spaß zu haben. Es sind daher keine Vorkenntnisse erforderlich, denn aktives Singen hat positive Auswirkungen auf Körper, Seele und Geist.

Wohlfühltag

Die BRK-Krebsberatungsstelle lädt einmal jährlich zum Wohlfühltag ein.

An diesem Tag werden unterschiedliche Wege aufgezeigt, wie man sein Wohlbefinden steigern und eigene Kraftquellen mobilisieren kann, um den Heilungs- und Genesungsprozess zu fördern.

Die Beratungsstelle ist Dienstag von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr, Mittwoch und Donnerstag von 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr und Freitag von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr sowie nach Vereinbarung besetzt. Die Beratung ist kostenlos, findet in einem geschützten Rahmen statt und ist auf Wunsch anonym.

Mehr Informationen zur Krebsberatungsstelle des Münchner Roten Kreuzes https://www.brk-muenchen.de/krebsberatung oder krebsberatung@brk-muenchen.de