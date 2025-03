Münchner Rotes Kreuz feiert Geburtstag! 150 Jahre im Einsatz für Menschen in Not

10. März 1875: Gründung „Freiwillige Sanitätskolonne München”

Im Jubiläumsjahr 2025 blickt das Münchner Rote Kreuz auf anderthalb Jahrhunderte Hilfe für Menschen in Not zurück. Am 10. März 1875 gründeten 26 tatkräftige Münchner Bürger unter dem Dach des damals erst seit wenigen Jahren existierenden Roten Kreuzes die „Freiwillige Sanitätskolonne München“. Heute sind 4.300 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer und 1.300 hauptamtliche Mitarbeitende rund um die Uhr für die Bevölkerung in der Stadt und im Landkreis München da. Das Münchner Rote Kreuz feiert das besondere Jubiläum mit einem großen Aktionstag am 10. Mai auf dem Marienplatz.

Am 10. März 1875 gründeten 26 engagierte Männer die „Freiwillige Sanitätskolonne München“ und legten damit den Grundstein für den organisierten Rettungsdienst in der Stadt. In der Marstallstraße 4 entstand die erste ständige Sanitätswache Münchens. Bereits knapp 20 Jahre später wurde die Gruppe mit der Organisation eines Rettungsdienstes betraut. Drei freiwillige Sanitäter leisteten damals pro Schicht jeweils zwölf Stunden Dienst. 1896 folgte die Einstellung des ersten hauptamtlichen Sanitäters, und 1906 wurde das erste Sanitätsautomobil in Betrieb genommen. Neben Krankentransporten war die Sanitätskolonne bei zahlreichen Katastrophen im Einsatz, darunter das Bauunglück im Maximilianskeller 1897 oder der Einsturz der Corneliusbrücke 1902.

Mit der Zeit wuchsen die Herausforderungen und Aufgaben. Neben dem Rettungsdienst und Katastrophenschutz rückten soziale Tätigkeitsbereiche immer stärker in den Fokus. Das Münchner Rote Kreuz engagierte sich zunehmend für benachteiligte Menschen, Kinder und Senioren und baute zahlreiche Unterstützungsangebote aus.

Heute sind 4.300 ehrenamtliche Helfer der Gemeinschaften Bereitschaften, Wasserwacht, Bergwacht, Jugendrotkreuz und Wohlfahrts- und Sozialarbeit sowie 1.300 hauptamtliche Mitarbeitende rund um die Uhr für die Bevölkerung da. Sie führten im Vorjahr unter anderem 82.000 Einsätze im Rettungsdienst und Krankentransport durch, schulten 14.000 Menschen in Erster Hilfe oder betreuten 900 Kinder in zehn Kitas.

Ob im Rettungsdienst, im Katastrophenschutz, in der Erste-Hilfe-Ausbildung, in der Kinderbetreuung oder der Unterstützung von Senioren und sozial benachteiligten Menschen – das Münchner Rote Kreuz steht mit zahlreichen sozialen Einrichtungen sowie vielfältigen Betreuungs- und Beratungsangeboten für Hilfe in jeder Lebenslage.

Großer Aktionstag auf dem Marienplatz am 10. Mai 2025

Das Münchner Rote Kreuz feiert sein Jubiläum und lädt ein zu einem großen Geburtstagsfest auf den Marienplatz. Von 10 bis 17 Uhr bietet die Hilfsorganisation einen spannenden Aktionstag mit zahlreichen Mitmachangeboten, Vorführungen und Informationsständen.

Wer schon immer wissen wollte, wie ein Rettungswagen von innen aussieht, hat Gelegenheit, historische und aktuelle Einsatzfahrzeuge zu inspizieren. Beim Tauchcontainer der Wasserwacht können Rettungstaucher live beobachtet werden. Mutige können sich am Kletterturm versuchen oder von der Bergwacht von einer Häuserwand abseilen lassen. Wer selbst zum Lebensretter werden will, kann wichtige Erste-Hilfe-Handgriffe üben. Die Vorführungen der Rettungshundestaffel und des Rettungsdienstes nehmen die Besucher auf Einsätze mit.

Daneben bietet das Rote Kreuz auch Gesundheitsservices: Interessierte können ihre Blutzucker- oder Blutdruckwerte messen lassen.

Auch für die jüngsten Gäste ist gesorgt: Beim Kinderschminken des Jugendrotkreuzes können sie sich fantasievoll bemalen lassen oder sich auf der Hüpfburg austoben.

150 Jahre gelebte Münchner Rotkreuzgeschichte – Jubiläumsführungen im Rotkreuz-Museum

Im Münchner Rotkreuz-Museum tauchen Besucher bei kostenlosen Führungen zum Jubiläum in die Geschichte des Roten Kreuzes in München ein – von den ersten Einsätzen bis zu den Herausforderungen der heutigen Zeit. In spannenden Vorträgen können Interessierte bis in das Jahr 1875 zurückblicken und mit bewegenden Bildern, Filmen und Geschichten die Entwicklung des Münchner Roten Kreuzes miterleben. Um Anmeldung zu den Führungen und Vorträgen wird gebeten unter https://www.brk-muenchen.de/fuehrungen/

Münchner Rotkreuz-Museum: https://www.rotkreuz-museum-muenchen.de

Informationen zum Jubiläumsjahr https://www.brk-muenchen.de/150-jahre