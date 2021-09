Münchner Rotes Kreuz sucht Ehrenamtliche

88.000 Einsatzstunden leisteten die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des BRK-Kreisverbandes München im Vorjahr. Rund 3.900 Menschen engagieren sich bei der Hilfsorganisation für die Bürgerinnen und Bürger in der Stadt und im Landkreis München. Im Rahmen der Woche des bürgerschaftlichen Engagements laden die ehrenamtlichen Mitglieder von Bereitschaften, Bergwacht, Wasserwacht, Jugendrotkreuz und Wohlfahrts- und Sozialarbeit ein, die Freiwilligen und ihre Arbeit kennen zu lernen.

Über 20 Termine des BRK-Kreisverbandes München sind im „Engagementkalender“ der Woche des bürgerschaftlichen Engagements zu finden. Bei zahlreichen Veranstaltungen in der Stadt- und im Landkreis München können sich Interessente mit bereits Engagierten aus Bereitschaften, Bergwacht, Wasserwacht, Jugendrotkreuz und Wohlfahrts- und Sozialarbeit austauschen und die Möglichkeiten der Unterstützung kennen lernen.

Tag der offenen Tür bei den Wasserwachtstationen

Unter dem Motto „Wir von der Wasserwacht“ lädt die Wasserwacht des Münchner Roten Kreuzes am 11. 9. an den zehn Wasserwacht Stationen ein, ihre Arbeit an einem Tag der offenen Tür kennenzulernen – wenn das Wetter mitspielt und Badewetter herrscht.

Wann: 11. 9. 2021 11 – 15 Uhr

Wo: Heimstettner See, Lerchenauer See, Unterschleißheimer See, München-Mitte (Marienklause / Flaucher), Feldmochinger See, Riemer See, Langwieder Seenplatte, Feringasee, Unterhaching Freibad https://wasserwacht-muenchen.de/ortsgruppen/

Beim Dienstabend der Bergwacht dabei sein

Am 16. 9. haben alle Interessierte die Möglichkeit, die Bergwacht des Münchner Roten Kreuzes, ihr Einsatzspektrum und den Ablauf der Ausbildung kennenzulernen. Ansprechpartner*innen aus der Bereitschaftsleitung, aus dem Ausbildungsteam und angehende Bergretter*innen stehen für ein Gespräch zur Verfügung.

Wann: 16. 9. 2021, 18:30 Uhr

Wo: BRK-KV München, Perchtinger Staße 5, Erdgeschoß, 81379 München

Engagement im sozialen Bereich kennenlernen

Die Alten- und Servicezentren und die Kindertagesstätten des BRK bieten viele Möglichkeiten für ehrenamtliches Engagement – vom Besuchsdienst über Kurse im Jonglieren bis zu einer von Ehrenamtlichen organisierten Bibliothek.

Infos zum Ehrenamt in den Alten- und Servicezentren des BRK

Wann: 10. 9. 2021, 11.30 –13.30 Uhr

Wo: Chinesischer Turm, Englischer Garten 3, 80538 München

Infos zum Ehrenamt in den Häusern für Kinder des BRK

Wann: 14. 9. 2021, 9 –16 Uhr

Wo: Haus für Kinder Isoldenhof, Isoldenstraße 21, 80804 München

Einladung zu Bereitschaftsabenden

Die Bereitschaften des Münchner Roten Kreuzes sind unter anderem im Sanitätsdienst oder im Bevölkerungs- und Katastrophenschutz tätig. Sie laden im Rahmen der Engagementwoche Interessierte zu ihren Bereitschaftsabenden ein. Persönlicher Austausch, aktuelle Infos und unterschiedliche fachliche Themen stehen am Programm.

Wann. 10. 9. 2021, 19:30 –21:00 Uhr,

Wo: Bereitschaft Nord 2, Schulsraße 5, 80634 München

Wann: 13. 9. 2021, 19:30 –21:00 Uhr,

Wo: Bereitschaft Sauerlach, Wolfratshausener-Str. 16, 82054 Sauerlach

Wann: 17. 9. 2021, 19:30 –21:30 Uhr

Wo: Bereitschaft Oberhaching, Rotkreuzhaus Deisenhofen, Kybergstraße 24, 82041 Oberhaching

Wann: 17. 9. 2021 19:00 –22:00 Uhr

Wo: Bereitschaft West 1, Schulstr. 5, Lehrsaal 1. Stock, 80634 München

Alle Termine des BRK-Kreisverbands München finden Interessiert im Engagementkalender unter https://www.engagement-macht-stark.de/engagementkalender/.