Münchner Sicherheitskonferenz – E-Scooterfahrer fährt frontal in Polizeibeamten

Am Samstag, 14.02.2026, gegen 17:40 Uhr, befand sich eine vierköpfige Gruppe der Einsatzhundertschaft Hamburg, darunter ein 26-jähriger Polizeibeamter, an einer äußeren Absperrung zur Münchner Sicherheitskonferenz in der Maffeistraße.

Die Absperrung war optisch klar zu erkennen.

Zur selben Zeit fuhr ein 27-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in Hessen mit einem E-Scooter auf der Maffeistraße in Richtung des Promenadeplatz und damit auf die Sperre zu.

Der 26-jährige Polizeibeamte forderte den 27-Jährigen mehrfach verbal auf anzuhalten.

Der E-Scooterfahrer verringerte seine Geschwindigkeit nicht und fuhr frontal in den 26-jährigen Polizeibeamten hinein.

Der 27-Jährige wurde daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt. Aktiven Widerstand bei der Festhaltung leistete er dabei nicht.

Da der 27-Jährige augenscheinlich alkoholisiert war, wurde eine Blutentnahme durchgeführt, nach deren Abschluss sowie der Beschlagnahme seines Führerscheines er wieder entlassen wurde.

Der 26-jährige Polizeibeamte wurde beim Zusammenstoß mit dem E-Scooter leicht verletzt, die Hinzuziehung eines Rettungsdienstes war nicht notwendig.

Der 27-Jährige wurde nicht verletzt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.