Münchner Sommernachtstraum – Line-up für Halbinselbühne steht fest

Line-up der Halbinsel so vielfältig wie noch nie: Florence Adooni & Erobique, Kid Simius und die HyTop DJs laden beim Sommernachtstraum 2024 zum Open-Air-Clubbing

Der Sommernachtstraum wird wie immer bunt! Das Line-Up für die Halbinsel-Bühne des diesjährigen Sommernachtstraums 2024 im Münchner Olympiapark verspricht Sounds zum Feiern, tiefsinnigen Gospel und packende Beats. Die international gefeierten Künstler:innen Florence Adooni & Erobique, der spanische Musiker Kid Simius und das populäre Münchner HyTop Soundsystem garantieren einen mitreißenden Sommerabend auf der Halbinsel. Die Hauptbühne am Hans-Jochen-Vogel-Platz rocken Headliner Nico Santos und die Deutschpop-Künstlerin MELE als Opener-Act.

Die Halbinsel-Bühne des Sommernachtstraums steht seit Jahren für Club-Atmosphäre unter freiem Himmel. Das diesjährige Line-Up macht da keine Ausnahme. Im Gegenteil, so vielfältig war es noch nie: Florence Adooni, die herausragende Gospel-Sängerin aus Ghana und der deutsche Tastenvirtuose Carsten „Erobique“ Meyer werden die Bühne gemeinsam erobern. Kid Simius lässt die Nacht mit seinem mediterranen Club-Sound pulsieren und das lokal bestens bekannte HyTop Soundsystem runden das Line-up der Halbinsel stimmig ab.

Florence Adooni & Erobique – eine elektrisierende Mischung aus Gospel und Disco

Diese Künstlerkombination garantiert eine faszinierende Mischung aus tiefgründigem Gospel und packenden Disco-Rhythmen: Florence Adooni bringt den Soul der nord-ghanaischen Savanne und den urbanen Klang Kumasis, einer kulturellen Hochburg Westafrikas, auf die Bühne. Dort, umgeben von den talentiertesten High Life- und Afrobeat-Musikern, entstand ihre einzigartige musikalische Sprache. Carsten Meyer, bekannt für seine Freude an Improvisation und eingängigen Melodien, fügt dem Ganzen eine lebendige Disco-Dynamik hinzu, wie es das Publikum von seinen beliebtesten Hits kennt. Die beiden trafen sich erstmals in Ghana, wo der gemeinsame Hit „Mam Tola“ entstand, ein Lied, das Optimismus und eine positive Zukunftssicht verkörpert.

Kid Simius: mediterranes Flair und elektronische Sommer-Vibes

Der aus Granada stammende Kid Simius, bürgerlich José Antonio García Soler, wird mit seiner außergewöhnlichen Mischung aus Dubstep, Electronica und Club-Sound die Halbinsel des Sommernachtstraumsbereichern. José begann seine musikalische Reise bereits mit 16 Jahren als DJ und Live-Act. Mit nichts als einer Gitarre wanderte er nach Berlin aus. Dort fand er schnell Anschluss in der Musikszene und wurde Teil der Crew um Marteria, mit dem er auf zahlreichen Touren das Publikum begeisterte.

Seine zehn beliebtesten Spotify-Tracks haben bereits eine Gesamthörerschaft von 30 Millionen erreicht. Zudem trat der Künstler letztes Jahr als Live-Act und DJ auf über 30 Festivals vor Tausenden von Fans mit Größen wie WhoMadeWho, Kerri Chandler und Bonobo auf.

HyTop Soundsystem startet den “Open-Air-Club”

Mit ihren packenden Beats garantieren Benjamin Röder & Manuel Kim, die kreativen Köpfe hinter der Münchner DJ- und Veranstaltungsreihe HyTop, eine Nacht, die man nicht so schnell vergisst. Ihre Fähigkeit, unvergessliche Open-Air-Partys zu schaffen, hat sie zu Ikonen des modernen Partysounds gemacht. Sie verwandeln außergewöhnliche Orte in München, wie das Deutsche Museum und das Müller’sche Volksbad, mit spielerischer Leichtigkeit in pulsierende Tanzflächen.

Der Sommernachtstraum im Olympiapark hat sich mit seinem beispiellosen Festival-Charakter als kulturelles Sommerhighlight in Bayern fest etabliert. Auch in diesem Jahr dürfen sich die Besucher:innen wieder auf einen zauberhaften Abend freuen, der mit seiner unvergleichlichen Atmosphäre und musikalischen Glanzleistungen begeistern wird.

Offizieller Hashtag des Sommernachtstraums: #atraum. Weitere Informationen zum Event, Fotos und Ticketpreise unter https://www.sommernachtstraum-muenchen.de/.