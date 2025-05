Münchner Sportfestival am 6. Juli 2025 auf dem Königsplatz

Mit Spaß und ganz ohne Leistungsdruck mehr als 70 Sportangebote entdecken, erleben und ausprobieren: Darum geht es beim 14. Münchner Sportfestival am Sonntag, 6. Juli, von 10 bis 18 Uhr, am Königsplatz. Das Referat für Bildung und Sport hat ein breites Spektrum an Aktivitäten vorbereitet. Neben traditionellen Sportarten wie Cheerleading, Fußball, Handball, Volleyball, Leichtathletik, Hochseilgarten oder Trampolin können Besucher*innen in eine Vielzahl außergewöhnlicher Sportarten hineinschnuppern. Disc Golf, Fußball-Dart, Meerjungfrauenschwimmen, Skimboarding – eine Mischung aus Skateboarding und Surfen –, Vollkontakt-Kampfsport in historischer Rüstung sowie verschiedene Inklusions-Sportangebote sind nur einige Beispiele. Neue Sportarten sind in diesem Jahr unter anderem Cricket, Hobby Horsing, die japanische Kampfkunst Bujinkan, Kin Ball und Rollstuhl Rugby. Nach einer Pause ist Achilles Internationales Germany wieder dabei – ein Laufsportverein, bei dem Freizeitsportler*innen Menschen mit Behinderungen begleiten und unterstützen.

Besucher*innen können aber nicht nur selbst Sportangebote testen, sondern auch Sportler*innen anfeuern: Highlights des 14. Münchner Sportfestivals sind unter anderem der beliebte Ninja-Wettkampf „Minga Warrior“, der Trickline-Weltcup mit hohen Sprüngen und spektakulärer Akrobatik, der Münchner Streetsoccer-Cup, ein Street-Floorball-Turnier und ein Breakdance Battle.

Sportbürgermeisterin Verena Dietl: „Wir sind voller Vorfreude auf den 6. Juli. Bei den über 40 Sportvereinen und -institutionen aus München und Umgebung bedanken wir uns schon jetzt herzlich. Mit so viel Begeisterung und Unterstützung – so vielen helfenden Händen – werden wir ein unvergessliches Groß-Event für die ganze Familie auf die Beine stellen können.“ Das Programmangebot ist kostenlos. Foodtrucks bieten Stärkungen zu fairen Preisen an. Auch im Biergarten kann neue Kraft getankt werden.

„Minga Warrior“: Anmeldungen schon ab 25. Mai möglich

Bereits zum vierten Mal trifft sich – eingebettet in das Münchner Sportfestival – am 5. und 6. Juli die deutsche und europäische Ninja-Szene. Auf dem Hindernisparcours des „Minga Warrior“ können Ninja-Athlet*innen und alle, die diesen Sport einmal ausprobieren möchten, ihre Kraft, Geschicklichkeit und Schnelligkeit unter Beweis stellen, hangeln, klettern, schwingen, ihre Balance-Künste testen und die Himmelsleiter hinauffliegen. Neu ist in diesem Jahr der Wettkampfmodus: Der „Minga Warrior“ wird als Wettbewerb der Ninja-Bundesliga ausgetragen – in drei Schwierigkeitsstufen. Zusätzlich gibt es am Vormittag des 6. Juli ein freies Mitmach-Training. Mitmachen können alle ab 12 Jahren. Alle Informationen zum „Minga Warrior 2025“ gibt es unter www.sportfestival.de/minga-warrior. Die begehrten Plätze werden ab dem 25. Mai online vergeben. Für das Mitmach-Training ist keine Anmeldung erforderlich.

Die weltbesten Slackliner bestaunen und in Workshops mitmachen

„Fans von Extremsportarten sollten sich den Trickline-Weltcup nicht entgehen lassen“, rät Sportreferent Florian Kraus. Trickline ist eine beliebte Form des Slacklinings, bei der das Ziel darin besteht, möglichst spektakuläre Tricks und Sprünge auf dem fünf Zentimeter schmalen Band zu landen. Slackline-Begeisterte dürfen sich auf dem riesigen Areal von „Gibbon“ au-ßerdem auf eine Slackline-Erlebniswelt mit Speedlines und einer Vielzahl an Workshops freuen. Die Anmeldung ist bereits möglich unter www.sportfestival.de/trickline-worldcup.

Actionreiche Matches und Spielspaß beim Street Floorball Turnier

Street Floorball wird beim Münchner Sportfestival zum ersten Mal gespielt – in Turnierform. „Diese coole Mixed-Sportart steht für Spielspaß, Fairplay und Einfachheit. Benötigt werden nur ein paar Freunde, Schläger, ein Ball und Tore. Die Regeln sind simpel. Es gibt keine Schiedsrichter*innen und jeder kann mitmachen – ob jung oder alt, Anfänger*in oder Profi“, erklärt Verena Dietl, die früher Hockey gespielt hat. Teams können sich anmelden unter www.sportfestival.de/street-floorball-tour.

Weitere Informationen unter www.sportfestival.de