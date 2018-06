„Irish-bayrisch“ an neuem Ort: Rund um den Richard-Strauss-Brunnen in der Neuhauser Straße in guter Nachbarschaft zur Kirche St. Michael findet das Festival mit irischer Folkmusik und bayrischer VolXmusik in diesem Jahr statt. Notwendig wurde der Umzug vom Rindermarkt durch die Großbaustelle für die Sanierung des Ruffinihauses.