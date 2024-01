Münchner Stadtmuseum: Lange Nacht mit großem Programm

Am Samstag, 6. Januar – am Vorabend des letzten Öffnungstags vor dem Umbau – bietet das Münchner Stadtmuseum, St.-Jakobs-Platz 1, ab 18 Uhr nochmal großes Programm. Bei freiem Eintritt kann man einen ganz besonderen Abend mit Konzerten, Führungen, Theater oder Zauberei erleben. Auch alle Dauer- und Sonderausstellungen sind bis 24 Uhr geöffnet. Das Museum schließt erst um 1 Uhr.

Führungen & Cicerone

Von 18.30 bis 19.30 Uhr gibt Dr. Thomas Weidner, stellvertretender Direktor und Sammlungsdirektor, eine Dreikönigs-Führung in der Dauerausstellung „Typisch München!“ Der Treffpunkt ist im Foyer. Die wissenschaftliche Volontärin Luisa Rupprich führt um 19.15, 20.45 und 22.15 Uhr für jeweils 45 Minuten durch die Dauerausstellung „Nationalsozialismus in München“. Der Treffpunkt ist im Foyer.

Um 19.30, 21.15 und 22.45 Uhr finden Führungen von zirka 45 Minuten mit den Kuratoren Goetz Dr. Karsten Löckemann oder Pietro Tondello in der Ausstellung „(K)ein Puppenheim. Alte Rollenspiele und neue Menschenbilder“ statt.

In der Ausstellung „Nachts. Clubkultur in München“ beantwortet die (Nacht)-Expertin von 18 bis 23 Uhr Fragen der Besucher*innen.

Kuratorin Karolina Novinscak Kölker bietet um 18.15, 19.45 und 21.30 Uhr Führungen von je 45 Minuten in der Ausstellung „München Displaced. Heimatlos nach 1945“ an.

Ein Blick in die Zukunft des Münchner Stadtmuseums gestattet das Format „Fragt uns! zum Umbau“ von 18 bis 23 Uhr in der Lounge L31. Wenn nicht anders angegeben, ist der Treffpunkt in der Ausstellung.

Theater & Zauberei

Unter dem Titel „Jahrmarkt der Vernunft präsentiert: Gefühlte Wahrheiten“ zeigen die Puppenbauerin und -spielerin Suse Wächter und der Zauberer Manuel Muerte einen Psychozirkus um 19 und 21.45 Uhr im Saal des Münchner Stadtmuseums.

Die „Kleinste Bühne der Welt“ aus Pullach lädt zu drei kurzen Stadt-Geschichten. Diese können um 20.30, 21 und 22.15 Uhr in „Typisch München!“ bestaunt werden.

Konzerte & KOLLABS

Die Musikbaustelle KOLLABS hält von 16 bis 23.30 Uhr Überraschungskonzerte, Performances und DJ-Sets bereit. Die „One-Man-Band“ besteht nur aus dem argentinischen Musiker und Puppenspieler Santiago Moreno, klingt aber wie ein ganzes Orchester. Davon kann man sich um 18 und 20 Uhr im Foyer selbst überzeugen.

Die „Express Brass Band“ zelebriert um 23.30 Uhr im Foyer ihren unverwechselbaren Brass Band Stil, tief verwurzelt im Jazz, Soul, Afrobeat mit Einflüssen orientalischer Musik vom Maghreb bis Afghanistan. Eine Veranstaltung im Rahmen des Abschiedsprogramms des Münchner Stadtmuseums „Hin und weg“. Weitere Infos zum Programm unter www.muenchner-stadtmuseum.de/sonderausstellungen/hin-und-weg. Das Münchner Stadtmuseum verfügt über einen rollstuhlgerechten Zugang und eine barrierefreie Toilette.