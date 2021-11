Münchner Universitätskliniken und das Herzzentrum streiken ab 16.11.2021

Die Münchner Kliniken des Freistaats Bayern streiken am Dienstag, 16. November 2021, teilweise wird der Streik bis Donnerstag fortgeführt. Betroffen sind in München:

Klinikum der Universität (Großhadern und Innenstadt)

Klinikum rechts der Isar

Deutsches Herzzentrum

Streikversammlungen finden coronabedingt dezentral vor den vier Klinikgebäuden statt. Zusammen rechnet ver.di mit rund 600 Streikenden.

„Auslöser für die Streiks ist das unverschämte Verhalten der Arbeitgeber in den Tarifverhandlungen“, so Heinrich Birner, ver.di-Geschäftsführer in München. „Der Verhandlungsführer Reinhold Hilbers (CDU) hat allen Ernstes gesagt, dass er keine besondere Belastungssituation der Beschäftigten in den Universitätskliniken bzw. im Gesundheitswesen erkennen könne, die einen gesonderten Handlungsbedarf begründen würde.“

In zwei Verhandlungsrunden wurde deshalb kein Angebot für eine Einkommenserhöhung vorgelegt. ver.di fordert eine Lohnerhöhung von 5 Prozent, mindestens aber 150 Euro. Der neue Tarifvertrag soll über 12 Monate laufen. Beschäftigte des Gesundheitswesens sollen dauerhaft monatlich 300 Euro mehr erhalten. Die Ausbildungsvergütungen sollen um 100 Euro angehoben werden.

Klinikleitung am Herzzentrum verweigert Notdienstvereinbarung

Sowohl mit dem Klinikum der Universität als auch mit dem Klinikum rechts der Isar hat ver.di Notdienstvereinbarungen abgeschlossen. Damit ist sichergestellt, dass trotz des Streiks alle lebensrettenden Maßnahmen durchgeführt werden.

Einzig für das Deutsche Herzzentrum gibt es keine entsprechende Notdienstvereinbarung. Dabei ist die Klinikleitung schon vor vier Wochen zu Verhandlungen aufgefordert worden. ver.di kritisiert dieses Verhalten und wirft der Klinikleitung vor, „dass sie offensichtlich das grundgesetzlich verbriefte Streikrecht untergraben will“, so der zuständige Gewerkschaftssekretär Christian Reischl. „ver.di wird aber in Absprache mit den Beschäftigten umsichtig handeln, damit eine Patientengefährdung ausgeschlossen werden kann.“

Kundgebung am Klinikum in Großhadern

Die Streikenden am Klinikum Großhadern treffen sich am Dienstag, 16.11.2021 um 09:00 Uhr am Max-Lebsche-Platz, am U-Bahn-Ausgang des Klinikums Großhadern, zu einer Kundgebung.

An der Streikkundgebung nehmen auch Streikende der Sengewald Klinikprodukte GmbH aus Rohrbach teil, die zu einem Solidaritätsstreik aufgerufen werden