Münchner Wiesn-Stiftung fördert soziale Projekte

Die Münchner Wiesn-Stiftung engagiert sich mit großem Herz weiter – In 2024 wurde die 1 Million Euro Fördersumme seit Bestehen der Stiftung überschritten.

Auch in diesem Jahr freuen wir uns, die Scheckübergabe am Montag, den 15. September 2025, um 15:00 Uhr im Wirtshaus am Bavariapark in einem offiziellen Rahmen durchgeführt zu haben. Herr Oberbürgermeister Dieter Reiter überreichte den Geförderten dieses Jahres jeweils einen Scheck und bedankte sich auf diesem Wege für ihr soziales Engagement.

Die Wiesn Stiftung blickt auch weiterhin auf ihre beachtliche Fördersumme von über 1 Million Euro seit ihrem Bestehen zurück und setzt sich dafür ein, soziale Projekte zu unterstützen. Diese Leistung unterstreicht das Engagement der Stiftung, Initiativen zu fördern, die die Gemeinschaft in München bereichern.

Insgesamt werden in diesem Jahr neun soziale Projekte von neun gemeinnützigen Organisationen gefördert. Die unterstützten Einrichtungen konzentrieren sich vor allem auf die Betreuung und Unterstützung bedürftiger Kinder und Jugendlichen.

Gefördert werden:

AMYNA e.V., Aktion Sichere Wiesn für Mädchen* und Frauen*

Grundschule Stielerstraße, Circus Zappzarap

Condrobs e.V., Unterstützung des Projektes WiesnGentleman 2025

NaturFreunde Deutschlands, Ortsgruppe Brünnstein e.V., Offener Inklusiver Klettertreff

Bürgerstiftung München, MUT-Bildungschancen: Durch Deutschtutoring Kindern eine Zukunft schenken

Rippenbrecher e.V. – Wir retten Leben, Überleben 2025!

Clarissa und Michael Käfer Stiftung, 100 Weihnachtspäckchen für ältere Münchner Obdachlose

Hauner Verein, Verein zur Unterstützung des Dr. v. Haunerschen Kinderspitals e.V., Weiterfinanzierung unserer Psychologin für Krisenintervention

Kinder der Berge e.V., Bergsport und Naturreisen für schwer erkrankte Kinder

„Unser Anliegen ist es, Menschen, denen es nicht so gut geht, zu helfen. Dabei liegen uns besonders die Kinder am Herzen“ so Peter Inselkammer, Sprecher der Wiesn Wirte, anlässlich der Scheckübergabe.

Oberbürgermeister Dieter Reiter: „Es freut mich sehr, dass wir mit der Wiesn-Stiftung und ihrer Spende dieses Jahr wieder neun soziale Projekte unterstützen können, die sich alle mit viel Engagement für benachteiligte Kinder und Jugendliche in unserer Stadt einsetzen. Es ist genau dieses soziale Miteinander und Füreinander, das unser München ausmacht.“

Die Münchner Wiesn-Stiftung wird regelmäßig von den Wiesn Wirten unterstützt. Zusätzlich wird die Stiftung durch die Stadtsparkasse München sowie dem Verein Münchener Brauereien e.V. unterstützt.

Die Münchner Wiesn-Stiftung wurde von den Wiesn Wirten und den auf der Wiesn vertretenen Brauereien ins Leben gerufen. Zweck der Stiftung ist es, Bedürftige und Sozialeinrichtungen in München, die sich um Bedürftige kümmern, zu unterstützen.

Als erste Aktion hatte die Stiftung im Jahr 2001 der Münchner Tafel den Kauf eines neuen Lieferwagens ermöglicht. In den Folgejahren unterstützte die Stiftung unter anderem die Vergabe von Frühstück an bedürftige Münchner Kinder, die Betreuung von traumatisierten Kindern, Mahlzeiten für bedürftige Seniorinnen und Senioren und vieles mehr.