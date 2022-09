Münchner Wiesn-Stiftung hilft mit 50.000,00 Euro

Heuer, in diesem Jahr, in dem die langersehnte Wiesn wieder stattfinden kann, freuen

wir uns umso mehr, die Scheckübergabe am Mittwoch, den 14. September 2022 um

14.30 Uhr vor der Bavaria in einem offiziellen Rahmen durchzuführen. Herr

Oberbürgermeister Dieter Reiter wird an alle Geförderten jeweils einen Scheck

übergeben und sich auf diesem Wege für ihr soziales Engagement bedanken.

Insgesamt werden dieses Jahr fünf soziale Projekte von insgesamt 5 gemeinnützigen

Institutionen gefördert. Die Einrichtungen, denen das Geld zugutekommt, kümmern

sich vor allem um bedürftige Kinder und Jugendliche.

IfF-Refugio München e.V., Unterstützung für Kinder- und Jugendliche aus der

Ukraine

Ukraine brotZeit e.V., Frühstück und Chancen geben für hungrige Schulkinder in

München

München ’s Münchner Herz Stiftung, Einrichtung Haderner Herz für Kinder- und

Jugendliche

Jugendliche Condrobs e.V., WiesnGentleman und

AMYNA e.V., Aktion Sichere Wiesn für Mädchen und Frauen.

„Unser Anliegen ist es, Menschen, denen es nicht so gut geht, zu helfen. Dabei liegen

uns besonders die Kinder am Herzen“ so Peter Inselkammer, Sprecher der Wiesn

Wirte, anlässlich der Scheckübergabe.

Oberbürgermeister Dieter Reiter: „Es freut mich sehr, dass die Wiesn-Stiftung mit ihrer

großzügigen Spende dieses Jahr fünf soziale Projekte unterstützt, die sich alle mit viel

Engagement für benachteiligte Kinder und Jugendliche in unserer Stadt einsetzen. Es

ist genau dieses soziale Miteinander und Füreinander, das unser München bereichert.“

Die Münchner Wiesn-Stiftung wird regelmäßig von den Wiesn Wirten unterstützt.

Zusätzlich wird die Stiftung durch die Stadtsparkasse München sowie dem Verein

Münchener Brauereien e.V. unterstützt.

Die Münchner Wiesn-Stiftung wurde von den Wiesn Wirten und den auf der Wiesn

vertretenen Brauereien ins Leben gerufen. Zweck der Stiftung ist es, Bedürftige und

Sozialeinrichtungen in München, die sich um Bedürftige kümmern, zu unterstützen.

Als erste Aktion hatte die Stiftung im Jahr 2001 der Münchner Tafel den Kauf eines

neuen Lieferwagens ermöglicht. In den Folgejahren unterstützte die Stiftung unter

anderem die Vergabe von Frühstück an bedürftige Münchner Kinder, die Betreuung

von traumatisierten Kindern, Mahlzeiten für bedürftige Seniorinnen und Senioren sowie

Tätigkeiten des Christophorus Hospiz Vereins. Bis heute hat die Münchner Wiesn-

Stiftung gemeinnützige Institutionen mit knapp 1 Million Euro unterstützt.