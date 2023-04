Münchner Wissenschaftstage mit dem Entdecker-Reich der FORSCHA vom 05.05. – 07.05.2023

Münchner Wissenschaftstage mit dem Entdecker-Reich der FORSCHA 5. bis 7. Mai 2023, Deutsches Museum Verkehrszentrum.

Max Planck rockt mit Leibniz, Fraunhofer und Helmholtz unter dem Dach von Oscar von Miller.

„Wissen live erleben“ beim interaktiven Streifzug durch die faszinierenden Welten von Wissenschaft, Forschung, MINT und mehr.

Mächtig viel los auf der Welt, im All und im World Wide Web. Wie behalten wir angesichts von Krisen, Konflikten und rasanter Innovationsgeschwindigkeit den Überblick? Wie verschaffen wir uns Einblick in Entwicklungen, die uns bewegen und wie können wir deren zukünftigen Nutzen für uns und die Gesellschaft bewerten? Am besten den Dingen selbst auf den Grund gehen im Dialog mit Zukunftsgestaltern, beim Ausprobieren und Experimentieren auf Bayerns großem Wissens- und Erlebnisfestival für ALLE.

Einmaliger Mix aus Forschung, Politik, Wirtschaft, Studium und Lehre unter einem Dach

Die renommiertesten Forschungsinstitute, die Münchner Exzellenz-Universitäten, Hochschulen, Ministerien, Bildungsinstitute, begeisterte MINT-Macher:innen, Koryphäen aus Handwerk, Wissenschaft, Technik und Wirtschaft geben einen tiefen Einblick in ihren Arbeitsalltag. Ihre Vorträge sowie spannend inszenierte Mitmachaktionen wecken Faszination und Interesse an zukunftsweisenden Themen.

Die Tore zu aktuellem Wissen, erhellenden Aha-Erlebnissen und Spaß am Erkenntnisgewinn sind drei Tage lang weit geöffnet. Eintritt frei heißt es für interessierte Laien jeden Alters – diskutier- und experimentierfreudige Jugendliche, Azubis, Student:innen, Young Professionals, Familien und Schulklassen im Deutschen Museum Verkehrszentrum.

Der Zukunft auf der Spur – nachfragen, mitreden, mitmachen Welche Rolle spielen

Wissenschaft und Technik auf dem Weg in eine nachhaltige und lebenswerte Zukunft? Wie wirken sich Innovationen – bei Digitalisierung, KI, Quantentechnologie oder im Green Tech-Bereich – auf die Gesellschaft aus? Wie verändern sie unseren Alltag, beim lebenslangen Lernen, bei Ausbildung und Studium, in den Arbeitswelten und Städten der Zukunft, bei Energieversorgung, Konsum, Umwelt- und Ressourcenschutz, Mobilität, Gesundheit, Medien oder in Kunst und Kultur?

Diesen Entwicklungen gehen Besucher:innen des Wissens- und Erlebnisfestivals auf den Grund – im Dialog mit hochkarätigen Experten, beim Science-Slam, an den Experimentierstationen, und in den Workshops der Aussteller:innen. Hier erschließen sich komplexe Zusammenhänge, um letztlich begreifen und beurteilen zu können, was machbar und was wünschenswert ist.

Aufregend: Da färben sich bei den Kleinsten die Bäckchen rot – künftige Klimaforscher, Ingenieurinnen, Baustatiker und Handwerksprofis entdecken ihre Talente

Was erwartet unsere Kinder? Der Nachwuchs (ab 4 Jahren) probiert sich aus beim Programmieren, Konstruieren, Bauen, Löten, Forschen und Experimentieren, entdeckt ganz spielerisch, was Spaß macht, was in ihm steckt und wie man in vielen Berufen als Zukunftsmacher groß rauskommen kann. Für Pädagog:innen gibt es neben Fortbildungsangeboten jede Menge Anregung für Schule und Kita, verbunden mit der Einladung, am SchulFREItag mit ihren Kindern und Schülern in Bayerns aufregendstem Klassenzimmer auf Exkursion zu gehen.

Innovationen gestern, heute, morgen: Megaprogramm inmitten faszinierender Museumsexponate

„Wissen live erleben – interaktiv, intensiv, begreifbar – ist in Zeiten von Transformation, Innovationsdynamik und weltweiter Krisen wichtiger denn je“, so Veranstalterin Petra Griebel. „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Programmgestaltung und schon jetzt ist angesichts bereits angemeldeter Aussteller und Expertenvorträge sicher: Es wird topaktuell, visionär und megaspannend. Wir freuen uns, dass wir als Kooperationspartnerin des Deutschen Museums in einem denkmalgeschützten Gebäude ein ganz besonderes Ambiente bieten können – und das Ganze auch noch bei freiem Eintritt“. Die Themen- und Mitmachangebote reichen von Metaversum, Universum, Quantencomputing, New Space, #MINTMagie, Chemie, Bioökonomie, Ernährung, Gesundheit, Berufsorientierung, bis zum Science & Technology Slam.



www.wissenschaftstage.de.

Das ausführliche Programm mit allen Ausstellern demnächst hier>>

Wann: 5. bis 7. Mai 2023

Wo: Deutsches Museum Verkehrszentrum, Bavariapark 5, Theresienhöhe 80339 München Wer: Veranstalter i!bk Institut für innovative Bildungskonzepte (künftig i!bk Ideenwerkstatt für Bildung und Kommunikation gGmbH)

Öffnungszeiten: 9:00 bis 17:00h

Eintritt frei