Münchner Zoll verabschiedet Zollhund Hardy in den Ruhestand

Nach über 10 Jahren engagierter und erfolgreicher Arbeit verabschiedet sich Zollhund Hardy in den wohlverdienten Ruhestand. Hardy, ein ausgebildeter Rauschgiftspürhund, hat in seiner Karriere unzählige Einsätze geleistet und dabei maßgeblich zur Sicherheit an unseren Grenzen beigetragen. Insgesamt erschnüffelte er in den vergangenen Jahren über 30 kg Betäubungsmittel.

„Hardy hat nicht nur hervorragende Arbeit geleistet, sondern auch das Herz vieler Kolleginnen und Kollegen gewonnen“, so Dr. Stephanie Nusser, Leiterin des Hauptzollamts München. „Sein Beitrag zur Sicherheit und seinen unermüdlichen Einsatz werden uns immer in Erinnerung bleiben.“

Nach seinem Ruhestand wird Hardy ein neues Zuhause bei seinem Diensthundeführer finden, wo er weiterhin geliebt und geschätzt wird.