Muffatwerk: Hochsitz_Konzerte christmas streaming special

Da in diesen Zeiten die Kultur selbst im kleinsten Kreis kaum mehr Platz hat, um wortwörtlich hautnah erlebt zu werden, gilt es, in neuen Ebenen zu denken. Mit Hochsitz_Konzerte präsentiert das Muffatwerk ein digitales Format, bei dem der Blick nicht nur augenscheinlich nach oben geht, sondern Dank einer zusätzlichen 360°-Aufnahme auch aus allen Richtungen erlebt werden kann. Für das christmas streaming special, das ab 23. Dezember 2020 über www.muffatwerk.de empfangen werden kann, sind insgesamt sieben Acts zu Gast, um ihre Musik aus einer ganz anderen Perspektive zu präsentieren: in 3 Metern Höhe auf einem Hochsitz im Außenbereich des Muffatwerks zwischen Bäumen direkt am Auer Mühlbach. Der Hochsitz ist ein Ort der aufmerksamen Beobachtung sowie der Entschleunigung und sicher nicht bequem. Kurzum eine sehr passende Beobachtungsstation für die aktuelle gesellschaftliche Lage. In drei Editionen mit intimen, konzertanten Performances lassen wir so am Ende dieses sehr schwierigen Jahres, doch noch einmal die wohlig-warme Atmosphäre eines Live-Konzerts Einzug in die heimischen Wohnzimmer finden.

Stream auf: www.muffatwerk.de

ab Mittwoch, 23. Dezember 2020 | 18 Uhr

Edition 1

HER TREE

JOHANNA MAUK

Edition 2

SAGURU

SWEETLEMON

Edition 3

SLOVVA

KONRAD WEHRMEISTER

DAVID GOLDBERG