Munich Childhoodie: Mit dem Münchner Kindl Münchner Kinder unterstützen

München, 19. November 2018: 22.000 Münchner Kinder leben in Hartz-IV-Familien – auch in München gibt es Kinder, die Unterstützung dankbar annehmen. Mit dem Projekt Munich Childhoodie der Kinderhilfs-organisation Children for a better World können alle Münchner und alle Freunde der Stadt nicht nur ihre Liebe zur Stadt zeigen, sondern sich gleichzeitig um die armutsbetroffenen Kinder vor Ort kümmern. Denn mit jedem Kauf gehen 10 Euro an den Verein und kommen auf direktem Wege Münchner Kinder- und Jugendeinrichtungen zugute.

„Gerade vor Weihnachten haben viele Menschen das Bedürfnis, etwas abzugeben und Andere zu unter-stützen, denen es weniger gut geht. Mit dem Childhoodie kann man sich auf sehr schöne und kreative Art gegen Kinderarmut stark machen und etwas Gutes tun. Oder vielleicht auch ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk erwerben“, sagt Cornelius Nohl, Geschäftsführer von Children for a better World.

Die junge Münchner Kleidungsmarke SKMST, die sich auf das Thema Heimatliebe und ein modernes Merchandising der Stadt München und das lokale Lebensgefühl spezialisiert hat, produziert und verkauft den Munich Childhoodie. Hinter der Idee zu Munich Childhoodie steht die Münchner Agentur Saint Elmo’s, die seit vielen Jahren Children for a better World kreativ unterstützt.

„Charity-Aktionen bauen oft auf Betroffenheit und Mitleid auf. Wir möchten etwas schaffen, was Freude bereitet und zu positiver Solidarität motiviert. Mit SKMST haben wir für unser Projekt den perfekten Partner gefunden und freuen uns, den Munich Childhoodie langfristig als cooles München-Statement zu etablieren und damit viele Spenden einzusammeln“, so Arwed Berendts, Geschäftsführer Kreation und Partner der Agentur Saint Elmo’s München.

Der Munich Childhoodie ist ab dem 06.12.2018 unter www.skmst.de erhältlich oder im SKMST STORE, Baaderstraße 84, 80469 München (Donnerstag und Freitag von 16 bis 20 Uhr, Samstag von 11 bis 15 Uhr).

Das Projekt Munich Childhoodie wird von der Stadt München mit freundlicher Genehmigung des Designs im Look des Stadtwappen-Motivs offiziell unterstützt.

Children for a better World

Children for a better World ist eine spendenfinanzierte Kinderhilfsorganisation mit Sitz in München. Die vielfach ausgezeichnete Organisation wurde 1994 von Gabriele Quandt und Dr. Florian Langenscheidt gegründet und verfolgt drei Anliegen: In deutschen Brennpunkt-Stadtteilen setzt sich CHILDREN gegen die Folgen von Kinderarmut ein. Zudem fördert CHILDREN engagierte Kinder und Jugendliche, die mit ihren eigenen Projekten Menschen in Armut, Krankheit und Not unterstützen. In den CHILDREN Kinderbeiräten dürfen Kinder selbst über die Vergabe von Fördergeldern entscheiden. Weitere Infos: www.children.de.

Saint Elmo’s

Die Saint Elmo’s Agenturgruppe mit Standorten in München, Hamburg und Berlin realisiert ganzheitliche Kommunikationslösungen. Rund 200 Mitarbeiter arbeiten an integrierten Kampagnen für Kunden wie Vodafone, Expert, SPORT 2000, Deloitte, Flughafen München etc. Die Agentur wurde 2001 gegründet und ist Teil der Serviceplan Gruppe. Weitere Infos: www.saint-elmos.com.