„Munich Game 2024“: NFL-Tram und gastgebendes Team vorgestellt

Sportbürgermeisterin Verena Dietl, Sportreferent Florian Kraus, Dr. Alexander Steinforth, Deutschlandchef der National Football League (NFL), sowie Oliver Glaser, Geschäftsführer der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG), haben jetzt eine im NFL-Design gebrandete Tram vorgestellt. Der Zug wird das Jahr über durch München fahren und Vorfreude auf das „Munich Game 2024“ der nordamerikanischen Football League wecken.

Neben dem Spielort München steht seit Donnerstag zudem fest, wer das gastgebende Team sein wird: die Carolina Panthers. Das machte NFL-Deutschlandchef Alexander Steinforth offiziell.

Verena Dietl: „München ist Sportstadt, das zeigt sich dieses Jahr besonders. Neben zwei Europameisterschaften freuen wir uns auch wieder auf die NFL, die ihr Deutschlandspiel erneut in der Allianz Arena austragen wird. Ich bin mir sicher, dass es wieder eine absolut einzigartige Atmosphäre in der Stadt werden wird, und freue mich darauf, die NFL-Fans hier bei uns zu begrüßen.“

Sportreferent Florian Kraus: „Ich freue mich, dass wir die NFL erneut in München begrüßen dürfen. Wir erleben in der Stadt einen Zulauf bei Football-Vereinen, auch die kontaktlose Variante Flag Football boomt. Die Trambahn transportiert die Vorfreude auf das Spiel und wird die Fans sicher freuen.“

Dr. Alexander Steinforth, Geschäftsführer NFL Germany: „Nach der Premiere der NFL International Games 2022 in Deutschland und den zwei darauffolgenden Spielen in Frankfurt kehren wir dieses Jahr sehr gerne nach München zurück. Die NFL ist stolz darauf, mit der Tram schon jetzt die Vorfreude auf das Munich Game zu wecken. Wir werden sicher ein ganz besonderes Highlight im Sportkalender 2024 erleben!“

Oliver Glaser, Leiter Betrieb Schiene und Geschäftsführer MVG: „Neben der EURO-Tram und dem EURO-Bus haben wir nun auch eine NFL-Tram im Fuhrpark – und freuen uns auf die sportlichen Highlights 2024. Als Verkehrsunternehmen werden wir dafür sorgen, dass die Fans reibungslos, umweltfreundlich und sicher in München unterwegs sind. Die Tram ist ein Jahr im NFL-Design in der Stadt unterwegs. Damit zeigen wir, dass wir uns auf die Fans und das Spiel in München freuen.“

David Tepper, Besitzer der Carolina Panthers: „Es ist eine Ehre für die Carolina Panthers, 2024 in München zu spielen. Dieses Spiel bedeutet für uns mehr als einfach nur international zu spielen. Im Großraum Charlotte sind mehr als 200 deutschstämmige Unternehmen ansässig, daher ist es für uns die Gelegenheit, diese besonderen Verbindung zwischen den Panthers und unserer lokalen Gemeinde zu stärken. Wir freuen uns ebenso darauf, unsere Beziehungen zu unseren deutschen Fans zu vertiefen, mit unseren Partnern zusammenzuarbeiten und unsere Marke weltweit weiter auszubauen.“

Quelle: RBS/brandsandemotions