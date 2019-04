Munich MASH 2019 let‘s get it! 28. – 30. Juni 2019 im Olympiapark München

2019 – let‘s get it! Vom 28. bis 30. Juni wird der Olympiapark zum sechsten Mal der Treffpunkt des internationalen Actionsports sein. Auf dem Programm: erstklassiger Skateboard-, Wakeboard- und BMX-Sport. Dabei werden die besten Athleten und auch wieder einige Athletinnen der weltweiten Szene bei den Contests Red Bull Roller Coaster, Wakeboard Park und BMX Lake Line ihre spektakulärsten Tricks auspacken und tausende Fans begeistern. Und einmal mehr wird das MASH FEST mit seinen interaktiven Zonen, Musik, Kunst, Design und Infotainment das Actionsport-Festival komplettieren. MASH ist wieder am Start!

„88.000 Besucherinnen und Besucher und eine großartige Stimmung – MASH 2018 war auch im fünften Jahr ein voller Erfolg. Darauf sind wir natürlich stolz. Immerhin haben wir es mit Unterstützung der Landeshauptstadt München und zusammen mit unseren Partnern geschafft, in nur wenigen Jahren MASH zu einem der wichtigsten Actionsport-Events Europas zu machen“, so Olympiapark-Chefin Marion Schöne und weiter: „Dieses Niveau werden wir in unserem sechsten MASH-Jahr halten und alles dafür tun, dieses einmalige Sport-Festival, das auch in diesem Jahr wieder komplett frei zugänglich sein wird, also Contests, Setups und Rahmenprogramm weiter zu optimieren.“

Werbung / Anzeige

Nach einer spektakulären Premiere bei MASH 2018 kehrt der Red Bull Roller Coaster auf die grünen Hänge des Olympiaparks zurück. Mit Elementen aus Transition und Street-Skateboarding, die zu einem einzigartigen Downhill-Course kombiniert werden, wird der Red Bull Roller Coaster auch in diesem Jahr wieder zeigen, welcher Athlet oder Athletin der vielseitigste Skateboarder bzw. Skateboarderin ist. Das innovative Design des Courses wurde dabei zwar im Kern beibehalten, aber an vielen Stellen verbessert und ausgebaut.

Geballte Wakeboard-Action am Olympiasee! Mit drei brandneuen Signature Features geht der Contest Wakeboard Park in diesem Jahr an den Start. Das Besondere dabei: Keiner der Teilnehmer ist sie je zuvor gefahren, denn sie feiern bei MASH Premiere! Eins kann aber schon verraten werden: Das neue Setup sorgt einmal mehr für fette Airtime, anspruchsvolle Kickertricks und stylische Railhits. Mädelspower bei Wakeboard Park! Zum ersten Mal in der MASH-Geschichte werden neben den Herren auch Frauen den Olympiasee aufmischen.

BMX – the next chapter! Nach der Spine Ramp in 2017 und BMX Park auf der Seeplattform im vergangenen Jahr, steht heuer ein Wettbewerb mit einer besonderen Dynamik und besonderer Trickfrequenz an! Bei der BMX Lake Line werden sich zwölf der absoluten Top-Stars aus der BMX Freestyle Szene auf einem Parcours mit über 100 m Länge messen. Startpunkt ist ein 8 m hoher Turm, von dem die Rider ihre Fahrt über den herausfordernden Parcours aufnehmen. Da kann man auf ein Trick-Feuerwerk der Sonderklasse gespannt sein!

Sport auf höchstem Niveau ist also garantiert. Aber nicht nur das. Denn MASH ist mehr.

Der Event verkörpert wie kaum eine andere Veranstaltung dieser Art auch die ganz besondere Kultur des Actionsports. Dafür steht das unvergleichliche MASH FEST. Zusammen mit dem CULTURAL VILLAGE sorgt das MASH FEST für das entspannte Zusammentreffen und Miteinander aller Generationen. Interaktive Angebote, Musik, Kunst, Kultur und Infotainment präsentieren den Lifestyle des Actionsports hautnah: Hier kann man den Fun-Faktor der verschiedenen Sportarten selbst erfahren, sich kreativ betätigen, sich über die neuesten Trends informieren, an den Foodtrucks mit originellen und leckeren Speisen den Hunger stillen, Live-Musik hören oder sich in der Chill-outArea eine Minute Ruhe gönnen -hier ist dies alles möglich und noch mehr …

Die MASH-Contests 2019

RED BULL ROLLER COASTER

Gute Nachrichten für alle Rollbrettfreunde: Nach einer spektakulären Premiere bei MASH 2018 kehrt der Red Bull Roller Coaster auf die grünen Hänge des Olympiaparks zurück. Mit Elementen aus Transition und Street-Skateboarding, die zu einem einzigartigen Downhill-Course kombiniert werden, wird der Red Bull Roller Coaster auch in diesem Jahr wieder zeigen, welcher Skateboarder sowohl auf der Straße als auch in der Schüssel zuhause ist, und das Beste aus beiden Welten in sich vereint. Das innovative Design des Red Bull Roller Coasters, welches 2018 ein herausforderndes Terrain für die Fahrer und unglaubliche Action für zehntausende Zuschauer bot, wurde im Kern beibehalten, und an vielen Stellen verbessert und ausgebaut, um eine smoothe Line mit neuen Obstacles und Trickoptionen zu schaffen. Natürlich wird Vorjahressieger Jake Ilardi (USA) dieses Jahr nach München zurückkehren, um seinen Titel als „Vielseitigster Skateboarder“ zu verteidigen. Neben Jake werden unter anderem auch die Finalisten des letzten Jahres Danny Leon (ESP) und Alex Sorgente (USA) sowie die Pro-Skaterinnen Fabiana Delfino (USA) und Candy Jacobs (NL) dabei sein.

WAKEBOARD PARK

Geballte Wakeboard-Action am Olympiasee! Mit drei brandneuen Signature Features geht der

MASH-Contest Wakeboard Park in diesem Jahr an den Start. Das Besondere dabei: Keiner der Teilnehmer ist sie je zuvor gefahren, denn sie feiern bei MASH Premiere! Eins kann aber schon verraten werden: Das neue Setup des Wakeboard Park sorgt einmal mehr für fette Airtime, anspruchsvolle Kickertricks und stylische Railhits der weltbesten Athleten. Mädelspower im Olympiapark! Zum ersten Mal in der Geschichte von MASH werden zudem neben den Herren auch Frauen den Olympiasee aufmischen. Da darf man gespannt sein, wer beim Finale zur ersten Wakeboard Park-Siegerin überhaupt gekürt wird! Außer Frage steht: Der Contest wird den Fans einmal mehr Sport auf höchstem Niveau, ein einzigartiges riding level der weltbesten Wakeboarder und Wakeboarderinnen bei packenden Wettkämpfen in einmaliger Kulisse bieten.

BMX LAKE LINE

BMX – the next chapter! Nach der Spine Ramp in 2017 und BMX Park auf der Seeplattform im vergangenen Jahr, steht dieses Jahr ein Wettbewerb mit einer besonderen Dynamik und besonderer Trickfrequenz an! BMX Lake Line lässt schon erahnen, worum es sich dreht. Zwölf der absoluten TopStars aus der BMX Freestyle Szene werden sich auf einem Parcours mit über 100 m Länge messen. Startpunkt ist ein 8 m hoher Turm, von dem die Rider ihre Fahrt aufnehmen. Dann geht es über insgesamt drei Sprünge, zwei sogenannte Gaps und eine Box. Wenn die Jungs nach den drei Sprüngen noch was im Petto haben, können sie am Ende der Line an der Quarter Wall Ride Combo noch zusätzlich punkten. Da kann man auf ein Trick-Feuerwerk der Sonderklasse gespannt sein! Auch dieses Jahr freut sich MASH darauf, die absoluten Top Stars aus der internationalen BMX FreestyleSzene in München begrüßen zu dürfen, darunter sind Fahrer wie Tom van den Bogaard, das Ausnahmetalent aus den Niederlanden und der deutsche Top-Fahrer Paul Thölen.

Weitere Informationen finden Sie auf der MASH-Website unter www.munich-mash.com