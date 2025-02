„Musik fängt dort an, wo Sprache aufhört“ – Martin Halmich

Gefühle und Emotionen weckt Gitarrist Martin Halmich, wenn er Schauspielerin Marisa Burger auf ihrer musikalischen Lesung zu „Vergiss nie, wie dein Herz am Anfang war“ begleitet, mit dem Pilsen Philharmonic Orchestra auf der Bühne live zu „Top Gun Maverick in Concert“ unter der Leitung von Ben Palmer spielt (ausverkauft in München und Nürnberg, am 07.03. in Stuttgart und am 11.04. in Frankfurt) oder neben Singer-Songwriterin Monika Maria Wagner Support-Act für u. a. Martina Schwarzmann ist.

Schon mit acht Jahren entdeckte Martin Halmich seine Leidenschaft für das Saiteninstrument, nahm Gitarrenunterricht und lernte im Teeniealter auch E-Gitarre. Schnell war dem gebürtigen Münchner klar, dass Musik nicht nur ein Hobby ist. „Musik ist mein Leben“, sagt der 49-Jährige. So studierte er nach der Berufsfachschule für Musik in Altötting auch das Hauptfach Konzertgitarre bei Wolfgang Lendle und Michael Tröster an der Musikakademie Kassel. Von dort ging es im Jahr 2000 nach New York, Baltimore, Washington D.C., Philadelphia und Ithaca, denn Martin Halmich tourte mit der „Smoke Revival Orchestra“-Big Band durch die USA – bis ihn eine Festanstellung zurück nach Deutschland führte. Doch auch hier spielte er mit Richard Palmer-James (Ex-Gitarrist „Supertramp“) eine kleine Konzertreihe und gastierte mit den Gewinnern der TV-Show „X-Factor“ Mrs. Greenbird am Bodensee. Schließlich folgte eine Weiterbildung zum Audio Engineer in den HOFA-Studios Karlsruhe.

Inzwischen mit eigenem Tonstudio sesshaft im Münchner Umland, transkribiert Martin Halmich für verschiedene Verlage und komponiert und produziert für diverse Film- und Fernsehformate wie „Shopping Queen“, „Germany’s Next Topmodel“ oder „Ewige Helden“. Auch an der Neuinszenierung des Musicals „Die drei Musketiere“ an der Freiluftbühne Altusried war Martin Halmich als Gitarrist und Mandolinist beteiligt. Außerdem übernahm er die Einspielungen von und mit Komponist Sebastian Kern fürs Kindermusical „Jim Knopf“. Daneben steht der Vollblutmusiker weiterhin mit seinem Soloprogramm „Acoustic Elements“ auf der Bühne, das von Fingerstyle bis Rock alle Genres in Eigenkompositionen vereint, die Martin Halmich in seiner bisherigen Laufbahn begegnet sind.

Appell an die Jugend: Musik als Chance für die Zukunft

Ob Klassik, Jazz, Pop oder Blues, selbst bildet sich Martin Halmich in Meisterkursen bei den internationalen Musikgrößen Prof. Thomas Müller-Perin, Roland Dyens oder Álvaro Pierri uvm. fort – und gibt seine Erfahrung an den Nachwuchs weiter: Er war bis 2019 als Musiklehrer an der Städt. Musikschule Lindenberg im Allgäu tätig und ist aktuell Instrumentallehrer und Coach an der Musikschule Ebersberg.



„Gerade in einem Zeitalter, in dem die Digitalisierung auch schnell eine Übersättigung an Möglichkeiten darstellt, sehe ich die Musik als Chance mit den eigenen Händen etwas zu erschaffen, Gefühle und Emotionen fassbar und sich selbst hörbar zu machen – in einer Sprache, die jeder für sich entdecken kann und jedem die Möglichkeit gibt, sich auszudrücken, wo gesprochene Worte alleine nicht hinkommen.“

Mehr Infos über Martin Halmich unter https://martinhalmich.de.