Musikwettbewerb: Startschuss für „A Liad für d’Wiesn 2026“

Der offizielle Musikwettbewerb zum Oktoberfest, veranstaltet vom Referat für Arbeit und Wirtschaft (RAW), geht in die zweite Runde. Musikmachende aus ganz Bayern sind aufgerufen, eigene Kompositionen einzureichen, die der Seele des größten Volksfests der Welt neuen Ausdruck verleihen sollen.

Dr. Christian Scharpf, Referent für Arbeit und Wirtschaft und Wiesnchef: „Nach dem großartigen Erfolg im vergangenen Jahr setzen wir unser neues Format fort. Auch 2026 sucht die Landeshauptstadt München ein Lied für die Wiesn, das unsere regionale Musikqualität repräsentiert, positive Emotionen weckt und perfekt zur ausgelassenen Atmosphäre des Fests passt. Ich freue mich auf zahlreiche Einsendungen und drücke allen teilnehmenden Musikerinnen und Musikern fest die Daumen.“

Teilnahme bis 26. April möglich – Online-Voting startet am 1. Juni

Der Musikwettbewerb „Das Oktoberfest sucht Dich: A Liad für d’Wiesn“ startet am Donnerstag, 26. März, in die Teilnahmephase. Bis zum 26. April können Künstler*innen und Bands aus Bayern sowie aus den angrenzenden Regionen ihre Songs auf www.oktoberfest-musikwettbewerb.de hochladen. Nur Beiträge, die den Teilnahmebedingungen entsprechen, kommen eine Runde weiter. So muss das Lied unter anderem live spielbar sein, einen klaren bayerischen/bairischen Bezug aufweisen, etwa durch die Instrumentierung oder durch die Sprache, und professionell aufgenommen worden sein. Anschließend bewertet ein Gremium aus Expertinnen und Experten die eingereichten Titel.

Die besten Songs werden am 1. Juni für ein öffentliches Online-Voting freigeschaltet. Bis zum 28. Juni haben dann Musikfans die Möglichkeit, für ihre Favoriten abzustimmen. Der Gewinnersong wird am 1. August auf der Hauptbühne des Festivals „Brass Wiesn“ in Eching bekannt gegeben. Der siegreiche Act erhält eine umfassende Promotion seines Songs. Der Musikwettbewerb des Referats für Arbeit und Wirtschaft findet in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal in Zusammenarbeit mit Antenne Bayern, der Brass Wiesn, dem Verein der Münchner Brauereien sowie der Vereinigung der Münchner Wiesnwirte statt. Die Partner tragen mit ihrer vielfältigen Unterstützung maßgeblich zum Projekt bei. Wolfgang Köbele, Gründer der Oktoberfestkapelle „Münchner Zwietracht“, begleitet es fachlich. Als Botschafter des Musikwettbewerbs fungiert der Vorjahressieger Michael Fenzl.