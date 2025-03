Mut machen auf Tollwood – jetzt bewerben

NGOs, Vereine und Organisationen können sich und ihr Engagement auf dem Sommerfestival zeigen – Bewerbung noch bis 4. April möglich.

Das Tollwood Sommerfestival 2025 bietet NGOs (Nichtregierungsorganisationen), Vereinen und Initiativen eine Bühne: In diesem Sommer können sie sich in den beiden „Mut und Machen“-Pavillons präsentieren. Passend zum Festival-Motto „Mut und Machen“, mit dem Tollwood inspirieren will, mutig voranzugehen. Und genau diese mutigen Organisationen, die machen und sich für Umwelt, Klima, Mensch und Gesellschaft einsetzen, sind gefragt. Mit kreativen Aktionen können sie ihr Engagement auf dem Tollwood Sommerfestival, das vom 19. Juni bis 20. Juli im Olympiapark Süd stattfindet, erlebbar machen – und inspirieren das Festivalpublikum zum Mitmachen. Organisationen, die für ein bis zwei Tage dabei sein und ihre Arbeit einem breiten Publikum vorstellen möchten, können sich noch bis 4. April 2025 bewerben.

Mitmachen und Mut machen!

Jede Organisation gestaltet ein bis zwei Tage lang den Stand, stellt die Arbeit vor und lädt Besucher*innen zum Austausch ein. Die Teilnahme ist kostenfrei. Interesse? Dann jetzt bewerben unter: www.tollwood.de/pavillon