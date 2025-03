Mut und Machen – das Motto zum Tollwood Sommerfestival 2025

Tollwood will inspirieren, sich zu engagieren – Sommerfestival im Münchner Olympiapark vom 19. Juni bis 20. Juli mit internationalen Stars, experimentellem Theater und mehr.

In 100 Tagen beginnt das Tollwood Sommerfestival – es steht in diesem Jahr unter dem Motto „Mut und Machen“. Damit will Tollwood vom 19. Juni bis 20. Juli die Menschen gerade in diesen unsicheren und herausfordernden Zeiten inspirieren, aktiv zu werden und sich für eine lebenswerte Zukunft zu engagieren. „Mit dem Motto zum Tollwood Sommerfestival wollen wir Menschen inspirieren, mutig ihre eigene Komfortzone zu verlassen und ins Machen zu kommen. Jede noch so kleine Tat als erster Schritt kann einen Unterschied bedeuten“, sagt Stefanie Kneer, Tollwood-Sprecherin. Mit dem Motto will Tollwood zeigen, dass Engagement beginnt, wenn man mutig ist und sich einbringt.

Tollwood selbst beherzigt dieses Motto. Seit der Gründung 1988 engagiert sich Tollwood im Sozialen, für den Umwelt- und Klimaschutz – als Vorreiter setzte Tollwood auf Bio-Gastronomie und faire Waren auf dem Markt der Ideen. Bis heute. Die langjährige Tradition zeigt, dass Tollwood immer wieder neue Wege geht und ungewöhnliche, innovative Projekte ins Leben ruft. Auch in diesem Sommer.

Mut in der Kunst

Ein sichtbares Beispiel am Haupteingang des Festival-Geländes im Olympiapark Süd. Eine interaktive Skulptur empfängt das Publikum. Alle Menschen sind dazu eingeladen, auf der „wooden cloud“ des Künstlers Martin Steinert mit einem mutmachenden Statement eigene Spuren zu hinterlassen. Das Kunstwerk steht sinnbildlich für den Mut, den ersten Schritt zu tun und eigene Ideen in die Tat umzusetzen. Die Installation regt an, sich einzubringen und aktiv mitzugestalten. Und so trägt dieses Werk auch den Untertitel „Mut und Machen“ – zwei Teile eines Ganzen, die sich wie Yin und Yang zusammenfügen. Denn Mut wird durch Machen zu Taten, die verändern.

Positiv in die Zukunft

Tollwood begegnet den aktuellen Herausforderungen mit Hoffnung und Tatkraft. In einer Zeit, in der gesellschaftliche Spannungen und globale Krisen viele Menschen verunsichern, soll das Festival Raum für Gespräche bieten, um Erfahrungen zu teilen und mutig neue Projekte zu wagen; und ebenso ein Ort sein für eine Auszeit vom Alltag, ein Ort, an dem man auf andere Gedanken kommen und die Seele baumeln lassen kann. „Auf Tollwood kann man Kraft tanken, um dann wieder mutig weiterzumachen“, sagt Stefanie Kneer.

Das Tollwood Sommerfestival 2025 verbindet vom 19. Juni bis 20. Juli im Olympiapark Süd Kunst, Kultur und Engagement miteinander. Das Festival zeigt, dass es möglich ist, kreativ und nachhaltig zu handeln – und dass Veränderung dort beginnt, wo Menschen mit Mut machen. Weitere Infos unter www.tollwood.de.