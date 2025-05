Mutiger Einsatz zum Jubiläum: MdL Klaus Holetschek seilt sich mit der Bergwacht München vom Sporthaus Schuster ab

Zum 150-jährigen Jubiläum des Münchner Roten Kreuzes zeigte auch Klaus Holetschek, MdL und Staatsminister für Gesundheit und Pflege a.D. vollen Einsatz: Gemeinsam mit der Bergwacht München ließ er sich vom Dach des Sporthauses Schuster am Münchner Marienplatz abseilen – gut gesichert und begleitet von Bergretterin Resi, die ihre dreijährige Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat.

Die spektakuläre Aktion war Teil eines bunten Programms, mit dem das Münchner Rote Kreuz die Arbeit seiner zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sichtbar machte. Vor den Augen zahlreicher Zuschauer demonstrierte die Bergwacht ihr Können und ihre Einsatzbereitschaft in schwierigen Situationen.

Holetschek lobte das Engagement der Ehrenamtlichen: „Die Bergwacht ist ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Rettungskräfte – ihre Professionalität, ihr Mut und ihre Ausdauer verdienen größten Respekt.“

Neben der Abseilaktion bot der Aktionstag zahlreiche Einblicke in die vielfältige Arbeit des Roten Kreuzes – von Notfallversorgung bis Naturschutz. Im Zentrum stand dabei stets eines: der Dank an all jene, die sich tagtäglich für das Wohl anderer einsetzen.