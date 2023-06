Mutmaßlicher Steinwurf auf ICE – Bundespolizei sucht Zeugen

– In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (7. Juni) bewarfen Unbekannte einen von München nach Kiel verkehrenden ICE mutmaßlich mit Schottersteinen. Es entstand ein hoher Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

Gegen 00:10 Uhr kam es zu den mutmaßlichen Steinwürfen auf den Schnellzug, kurz nach Ausfahrt aus dem Bahnhof München Pasing. Der Zug wurde an sieben Wagen beschädigt, insgesamt sind drei Scheiben vollflächig gesprungen und es kam zu mehreren Beschädigungen an der Außenwand. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Eine Streife des Bundespolizeirevier Augsburg dokumentierte die Beschädigungen beim Halt des Zuges am Augsburger Hauptbahnhof. Der Zug konnte seine Fahrt nicht fortsetzen. Ein Ersatzzug wurde eingesetzt. Die Ermittlungen übernimmt die Bundespolizeiinspektion München.

Zeugenaufruf: Wer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, kurz nach Mitternacht, verdächtige Beobachtungen im Bereich des Pasinger Bahnhofes gemacht oder kann Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben? Hinweise erbittet die Bundespolizei unter der Telefonnummer: 089-515550110