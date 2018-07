Mutter mit Säugling auf dem Arm von Pkw erfasst

Am Sonntag, 15.07.2018, gegen 19.20 Uhr, befuhr eine 33-Jährige aus München mit ihrem Pkw Fiat die Wackersberger Straße in östlicher Richtung. Sie wollte an der Kreuzung mit der Implerstraße in diese nach links abbiegen.

Zur selben Zeit befand sich eine 29-jährige Münchnerin mit ihrem Säugling auf dem Arm auf dem Gehweg. Sie wollte an der Kreuzung die Implerstraße auf Höhe einer Fußgängerfurt überqueren. Die Ampel zeigte sowohl für die Fußgängerin als auch für die Pkw-Fahrerin grün.

Die 33-jährige Pkw-Fahrerin bog nach links ab und übersah dabei die Fußgängerin. Diese wurde frontal durch den Pkw erfasst, auf die Motorhaube geschleudert und prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Aufgrund der durch die Pkw-Fahrerin eingeleiteten Bremsung bis zum Stillstand, rutschte die 29-Jährige nach vorne auf die Fahrbahn und blieb dort sitzen. Während des kompletten Unfallvorgangs konnte sie ihren Säugling die ganze Zeit festhalten.

Sowohl die 29-Jährige wie auch der Säugling wurden zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Pkw-Fahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei der 33-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt werden. Der freiwillige Atemalkoholtest ergab 0,32 Promille.

Am Pkw entstand ein leichter Sachschaden. Die Implerstraße musste für einen Zeitraum von 45 Minuten komplett gesperrt werden. Es kam zu geringen Verkehrsbehinderungen.