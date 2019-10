Mutter und Sohn als Einbrecher festgenommen

Am Freitag, 27.09.2019, gegen 12:00 Uhr, klingelten Unbekannte an einem Anwesen in

der Tumblingerstraße und wurden eingelassen. Eine aufmerksame Anwohnerin

beobachtete daraufhin, wie eine Frau und ein Mann mit körperlicher Gewalt versuchten

zwei Wohnungstüren aufzudrücken.

Als die Verdächtigen nun auch an der Wohnungstür der Mitteilerin gewaltsam eindringen wollten, wählte sie den Polizeinotruf 110. Bis zum Eintreffen der Polizeibeamten hatten die Verdächtigen bereits das Anwesen verlassen, konnten jedoch beobachtet werden, wie sie in ein Haus in der Häberlstraße gingen. Auch dort versuchten sie an einem Büro die Tür einzudrücken, wurden von einem Zeugen dabei überrascht und verließen wiederum das Gebäude.

Die eingeleitete Sofortfahndung führte zur Festnahme einer 45-jährigen Ungarin ohne

festen Wohnsitz in Deutschland und ihres 22-jährigen ungarischen Sohnes aus dem

Landkreis Bamberg.

Beide Personen wurden nach den kriminalpolizeilichen Maßnahmen einem

Ermittlungsrichter beim Polizeipräsidium München vorgeführt. Hier wurde ein Haftbefehl

gegen die 45-jährige Ungarin erlassen. Ihr Sohn wurde entlassen.