MVG Christkindltram an allen Adventswochenenden im Einsatz

Oberbürgermeister Dieter Reiter und Sinaida Cordes, Prokuristin der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG), haben die Christkindltram an ihrem ersten Betriebstag, Freitag, 28. November, vorgestellt und sind gemeinsam mit Fahrgästen eine Runde mit ihr gefahren.

Oberbürgermeister Dieter Reiter:

„Die Christkindltram ist ein Highlight in der Adventszeit. Sie ist eine liebgewonnene Münchner Tradition, bei der man sich entspannt zurücklehnen und bei Glühwein und Lebkuchen die Fahrt durch die vorweihnachtliche Münchner Innenstadt genießen kann. Seit mehr als 30 Jahren erfreut sich die festlich geschmückte Tram stets großer Beliebtheit.“

Sinaida Cordes, Prokuristin der MVG:

„Die Christkindltram ist ein schönes Angebot, das wir allen, die diese besondere Stimmung erleben wollen, gerne anbieten. Die Onlinereservierung vorab ist eine Neuerung. So haben die Fahrgäste die Möglichkeit zu sehen, für welche Fahrten es noch freie Plätze gibt und können sie sich direkt sichern.“

Die Christkindltram dreht bis zum vierten Adventssonntag, 21. Dezember, ihre Runden. Sie fährt am Wochenende alle 45 Minuten: Die erste Fahrt ist freitags immer um 15:30, samstags und sonntags jeweils um 11 Uhr. Die letzte Fahrt beginnt um 19:15, sodass der Betrieb um 20 Uhr endet.

Und so kommen die Fahrgäste an ihr Ticket: Zunächst ganz bequem auf mvg.de/christkindltram das Ticket reservieren und am Kiosk bis 15 Minuten vor Abfahrt in der Wendeschleife am Sendlinger Tor abholen und bezahlen. Erwachsene zahlen 5 Euro, Kinder von 6 bis 14 Jahren zahlen 3 Euro. Kinder unter 6 Jahren fahren gratis mit.

Unter der Woche ist die Christkindltram als Fahrschultram im Einsatz.