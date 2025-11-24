MVG Christkindltram fährt ab Freitag 28. November

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) schickt auch heuer wieder die beliebte Christkindltram auf die Schiene. Ab Freitag, 28. November, dreht sie bis Sonntag, 21. Dezember, am Wochenende alle 45 Minuten ihre Runden.

Die erste Fahrt ist freitags um 15:30, samstags und sonntags jeweils um 11 Uhr. Die letzte Fahrt beginnt um 19:15, sodass der Betrieb um 20 Uhr endet.

Und so kommen die Fahrgäste an ihr Ticket: Zunächst ganz bequem auf mvg.de/christkindltram das Ticket reservieren und vor der Fahrt am Kiosk in der Wendeschleife am Sendlinger Tor abholen und bezahlen. Erwachsene zahlen 5 Euro, Kinder von 6 bis 14 Jahren zahlen 3 Euro. Kinder unter 6 Jahren fahren gratis mit.

In der Wendeschleife gibt es außerdem Glühwein, Kinderpunsch und Bratwürste, die die Fahrgäste auch mit in die Tram nehmen und bei weihnachtlicher Musik während der Fahrt genießen können.

Unter der Woche ist die Christkindltram als Fahrschultram im Einsatz.