MVG ChristkindlTram lädt zu Rundfahrten ein

Die MVG ChristkindlTram lädt ab Samstag, 30. November 2019 wieder zu stimmungsvollen Fahrten durch die Münchner Altstadt ein – mit Glühwein, Kinderpunsch, Leckereien und festlicher Musik an Bord. Bis einschließlich Sonntag, 23. Dezember startet die Straßenbahn montags bis freitags von 15 Uhr bis 19.30 Uhr (letzte Abfahrt) und an den Wochenenden von 11.15 Uhr bis 19.30 Uhr (letzte Abfahrt) alle 45 Minuten ab der Sonderhaltestelle am Sendlinger Tor (Brunnenschleife). Die Reise in dem weihnachtlich dekorierten Zug dauert etwa 35 Minuten. Fahrkarten sind am Schaffnerhäuschen an der Sonderhaltestelle Sendlinger Tor (Brunnenschleife) erhältlich.

Fahrkarten für Erwachsene kosten 3 Euro. Kinder zahlen 2 Euro (6 bis 14 Jahre; unter 6 frei). Der Zu- und Ausstieg ist grundsätzlich nur am Sendlinger Tor möglich. Das Fahrzeug – ein Zug vom Typ M aus dem Jahr 1957 – ist leider nicht behindertengerecht ausgestattet.

Sonntags Kinderprogramm

Damit die Fahrt durch die festliche Münchner Altstadt auch für die jüngeren Fahrgäste ein besonderes Erlebnis wird, bietet die MVG an den Adventssonntagen (1., 8., 15. und 22.12.) jeweils von ca. 12 Uhr bis ca. 16 Uhr ein spezielles Kinderprogramm mit Zauberei und Ballon-Animation an.

Informationen dazu gibt es unter www.mvg.de/christkindltram sowie an der MVG-Hotline unter 0800 3 44 22 66 00 (gebührenfrei). Am Freitag, 6. Dezember kommt der Nikolaus von ca. 15 Uhr bis ca. 19.30 Uhr in die ChristkindlTram.