MVG Geschäftsführer Ingo Wortmann wechselt nach Oberhausen

Veränderung in der Geschäftsführung

Nach zwei erfolgreichen Amtszeiten wechselt der Geschäftsführer Mobilität der Stadtwerke München und Vorsitzende der Geschäftsführung der Münchner Verkehrsgesellschaft, Ingo Wortmann, aus familiären Gründen in seine Heimat Nordrhein-Westfalen und übernimmt dort zum Sommer die Geschäftsführung der Stadtwerke Oberhausen.

In den vergangenen 10 Jahren hatte Ingo Wortmann das Ressort Mobilität bei den SWM geprägt und entscheidende Weichen gestellt, um den öffentlichen Nahverkehr in der Landeshauptstadt weiter auszubauen und in eine sichere und nachhaltige Zukunft zu führen. Unter seiner Führung wurde der Bau und die Inbetriebnahme der neuen MVG-Leitstelle sowie des neuen Bus-Betriebshofs umgesetzt. Zudem erfolgte die Planung und der Baustart für die Tram-Westtangente sowie den Tram-Ausbau Münchner Norden. Nicht zuletzt wurde mit dem Bau barrierefreier Trambahn-Haltestellen begonnen und die Elektrifizierung der Busflotte vorangetrieben.

„Mit Ingo Wortmann verabschieden wir zum 31. Juli einen absoluten Nahverkehrs-Experten, der die Modernisierung von U-Bahn, Trambahn und Bus in München konsequent vorangetrieben und die Mobilitätssparte der SWM erfolgreich durch die herausfordernden Corona-Jahre gesteuert hat“, so Münchens Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke München, Dieter Reiter. „Seine Entscheidung, nach über 30 Jahren in der Ferne dem Ruf der Heimat und der Familie zu folgen, kann ich natürlich gut verstehen – auch wenn ich sie bedaure. Für seine weitere berufliche und private Zukunft wünsche ich ihm weiterhin viel Erfolg und alles Gute.“

„Ich danke Ingo Wortmann sehr herzlich für die sehr gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und seinen außerordentlichen Einsatz für das Unternehmen“, so Dr. Florian Bieberbach, Vorsitzender der Geschäftsführung der Stadtwerke München. „Mit seiner ausgewiesenen Expertise in allen Nahverkehrs-Fragen und seinem strategischen Weitblick hat er unzählige Impulse gesetzt, von denen wir nicht nur im Ressort Mobilität, sondern auch bei den SWM insgesamt profitiert haben.“

„Ich blicke dankbar zurück auf zehn ereignisreiche und arbeitsintensive Jahre, in denen ich zahlreiche zukunftsrelevante Projekte für die Stadt München abschließen oder auf einen guten Weg bringen konnte“, so Ingo Wortmann. „Daher ist nun ein guter Zeitpunkt gekommen, um mich neuen Zielen in meiner Heimat zu widmen. Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen bei den SWM sehr herzlich für die vielen gemeinsamen Erfahrungen und Erfolge und freue mich auf eine spannende neue Aufgabe als Geschäftsführer der Stadtwerke Oberhausen.“