MVG in Google Maps: Echtzeitdaten und Link zum Ticket

Wer in Google Maps nach einer Verbindung mit U-Bahn, Tram oder Bus in München sucht, profitiert ab sofort von den Echtzeitdaten der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG): Bessere Prognosen für Abfahrt und Ankunft sowie aktuelle Hinweise bei Verspätungen oder Ausfällen.

Außerdem haben alle Gelegenheitsfahrer, die kein Deutschlandticket und kein MVV Abo haben, jetzt auch die Möglichkeit über Google Maps ganz unkompliziert das passende Ticket zu kaufen: Einfach die passende Verbindung suchen, auswählen und neben dem MVGO-Logo auf „Tickets kaufen“ tippen. Der Link führt direkt zur App

Ein Tipp auf „Tickets kaufen“ neben dem MVGO-Logo führt direkt zu den passenden Ticketoptionen in der App MVGO: Jetzt nur noch das gewünschte Angebot auswählen. Hinweis: Bei Verbindungen mit Umstiegen, öffnet sich beim Absprung in die MVGO zunächst eine Übersicht der Verbindungsalternativen.

Für den Kauf von HandyTickets in der MVGO ist keine vorherige Registrierung nötig. Damit ist die Nutzung von Bus und Bahn in München einfach, schneller und unkompliziert. Wer die App noch nicht heruntergeladen hat, wird automatisch in den App Store bzw. Play Store geleitet und kann sie von dort installieren. Das ist beispielsweise für Besucher und Touristen besonders relevant.

MVG-Vertriebschefin Alexandra Diessner: „Wir wollen unseren Fahrgästen einen direkten und unkomplizierten Service anbieten und den Zugang zum öffentlichen Nahverkehr in München für alle möglichst einfach und komfortabel machen. Mit der Integration unserer Daten in Google Maps und der Möglichkeit, unkompliziert ans richtige Ticket zu kommen, gehen wir einen wichtigen Schritt in diese Richtung. Gemeinsam mit Google machen wir es insbesondere Gelegenheitsfahrern und Touristen leichter, unser Angebot zu nutzen.“

Axel Reichmann, Google Maps Partnerships Manager Deutschland: “Wir freuen uns, Google Maps ab sofort für die Münchnerinnen und Münchner noch nützlicher machen zu können. Im Rahmen unserer langjährigen Zusammenarbeit mit der MVG können wir nun Echtzeitdaten für alle öffentlichen Verkehrsmittel in München auf Google Maps anzeigen und dadurch für unsere Nutzer*innen noch aktueller und hilfreicher sein. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir dadurch einer großen Zahl an Besucher*innen und Einwohner*innen von München den Mobilitäts-Alltag noch ein bisschen leichter machen können.”

MVGO dank Verbesserungen noch übersichtlicher

Die MVG verbessert die App MVGO regelmäßig und setzt laufend häufig gewünschte Funktionen um. So ist unter anderem der Fahrtverlauf konkreter Fahrten jetzt noch übersichtlicher: Ein farbiges Band in der jeweiligen Linienfarbe und ein klarer Rahmen bündeln alle relevanten Informationen zu jedem Streckenabschnitt. Linie, Abfahrtszeit, Abfahrtsgleis, die Dauer bis zum nächsten Umstieg oder zum Ziel sowie der nächste Ausgang.

Mit den farbigen Anzeigen ist jetzt auf einen Blick ersichtlich, ob eine Verbindung von einer Störung betroffen ist. Akute Störungen sind rot markiert, geplante Betriebsänderungen gelb, allgemeine Hinweise zur Fahrt blau. So ist sofort erkennbar, welche Auswirkungen auf der Route zu erwarten sind.

Neu ist auch eine Anschlussprognose: Für jeden Umstieg zeigt die MVGO nun Entfernung, voraussichtliche Gehzeit und eine Einschätzung, ob der Anschluss entspannt, knapp oder eher nicht erreichbar ist. Über ein Karten‑Symbol lässt sich der Fußweg direkt anzeigen.

Interaktive Haltestellen im Fahrtverlauf

Auch die Haltestellen im Fahrtverlauf liefern jetzt zusätzliche Informationen: Mit einem Tipp erscheinen aktuelle Abfahrten in Echtzeit, alternative Umsteigemöglichkeiten sowie weitere Informationen zur Haltestelle, wie der Status von Aufzügen oder Rolltreppen.

Verbindungssuche mit multimodalem Routing

Mit dem neuen multimodalen Routing lassen sich verschiedene Verkehrsmittel vergleichen. Nach der Eingabe von Start und Ziel in der Verbindungssuche stehen unter der Suchmaske mehrere Optionen zur Auswahl: ÖPNV (standardmäßig eingestellt), E-Bike, E-Scooter, Carsharing oder Taxi. Angezeigt werden unter anderem die Fußwege zum nächsten Fahrzeug, der Akku- oder Tankfüllstand, die geschätzte Fahrtdauer sowie ein prognostizierter Fahrpreis.

Weitere Infos zur App MVGO und ihren Funktionen gibt es auf mvg.de/mvgo.