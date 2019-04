MVG MünchenTram wieder da: Stadtrundfahrten mit der kultigen Straßenbahn ab Samstag 20. April 2019

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) lädt zur nostalgischen Altstadttour ein: Von Samstag, 20. April bis Sonntag, 6. Oktober dreht die MVG MünchenTram wieder ihre Runden. Während der knapp einstündigen Tour erzählen ausgebildete Stadtführer Wissenswertes über Geschichte, Kultur und Alltag in der Landeshauptstadt. Abfahrt ist immer samstags, sonntags und an Feiertagen von 11 bis 14 Uhr jeweils zur vollen Stunde. Startpunkt ist die Sonderhaltestelle am Max-Weber-Platz in der Einsteinstraße.

Stadtgeschehen und Nostalgie – auch speziell Kinder

Für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren fährt jeden ersten Sonntag im Monat die MVG MünchenTram Kids. Die Stadtführung richtet sich dann speziell an Mädchen und Jungen in Begleitung ihrer Eltern. Hier die Termine im Überblick: 5.5., 2.6., 7.7., 4.8., 1.9. und 6.10. Die historische Trambahn vom Typ M4 stammt aus dem Jahr 1957 und prägte bis in die 90er-Jahre das Münchner Stadtbild mit. Sie macht die Geschichte Münchens erlebbar und schafft für viele Fahrgäste ein Gefühl der Nostalgie. Der Zug ist leider nicht barrierefrei.

Platzreservierung online

Wie bereits im Vorjahr, können unter www.mvg.de/muenchentram Plätze reser-viert werden, solange der Vorrat reicht. Die reservierten Fahrkarten gibt es an den Betriebstagen von 10.30 Uhr bis 14 Uhr am MVG-Verkaufsstand direkt am Max-Weber-Platz (nur Barzahlung). Erwachsene zahlen 10 Euro, Studenten und Schü-ler fahren ermäßigt für 7 Euro. Fahrkarten für Kinder von 6 bis 14 Jahren kosten 4 Euro. Mit dem Familienticket für 18 Euro können zwei Erwachsene und ihre Kinder bis 14 Jahren an der kultigen Stadtrundfahrt auf Schienen teilnehmen.

Weil die Strecke wegen Veranstaltungen gesperrt ist, kann die MünchenTram an folgenden Tagen leider nicht fahren:

• Donnerstag, 20. Juni (Fronleichnam)

• Samstag, 13. Juli (Christopher Street Day)

• Sonntag, 22. September (Trachten- und Schützenzug)

Am Samstag, 21. September ist die MünchenTram wegen des Einzugs der Wiesnwirte erst ab 12 Uhr im Einsatz.