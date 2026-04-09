MVG Museum am Sonntag geöffnet: Blick hinter die Kulissen bei Werkstattführung

Das MVG Museum hat im April an zwei Tagen jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet:

Am Sonntag, 12. April , gibt es als Besonderheit einen Blick hinter die Kulissen mit Führungen durch die Tram-Werkstatt . Eine vor-herige Anmeldung ist nicht nötig.

, gibt es als Besonderheit einen Blick hinter die Kulissen mit . Eine vor-herige Anmeldung ist nicht nötig. Am Sonntag, 26. April, findet der beliebte Modellbahnmarkt statt.

Auf insgesamt rund 5.000 Quadratmetern gibt das Museum mit rund 25 historischen Fahrzeugen, darunter Trambahnen, Busse und Arbeitsfahrzeuge, sowie vielen weiteren Exponaten und Schautafeln einen guten Überblick über 150 Jahre Nahverkehr in München. Große und kleine ÖPNV-Fans haben die Möglichkeit, Technik und Geschichte hautnah zu erleben. Zu den interaktiven Exponaten zählen ein U-Bahn- und ein Bus-Fahrsimulator, ein elektronischer Liniennetzplan, ein elektronisches Weichenspiel, ein bedienbarer Trambahn-Führerstand, Schauwerkstatträume und ein Glücksrad mit Gewinnen.

Eintrittspreise: Erwachsene zahlen 3 Euro, Kinder und Jugendliche (6 bis 14 Jahre) bzw. Schüler und Studenten 2,50 Euro. Die Familienkarte kostet 6 Euro.

Anfahrt: Das MVG Museum ist in der Ständlerstraße 20. Es ist mit der Tram 18 (Schwanseestraße) sowie den Buslinien 139 und 145 (Ständlerstraße) zu erreichen.

Zusätzlich fährt der kostenlose Bus-Shuttle: Die Sonderlinie O7 pendelt zwischen Giesing Bahnhof und MVG Museum. Fahrplan: Ab Giesing Bf. ab 10.55 Uhr alle halbe Stunde.

Die nächsten Öffnungstage des MVG Museums vor der Sommer-pause:

Sonntag, 10. Mai 2026

Sonntag, 24. Mai 2026

Sa./So. 13./14. Juni 2026 (Kleine Bahn ganz groß)

Sonntag, 28.Juni 2026 (mit Modellbahnmarkt von 11 – 16 Uhr)

Sonntag, 12. Juli 2026

Sonntag, 26. Juli 2026

Weitere Informationen unter: mvg.de/museum