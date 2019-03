MVG Museum: Große Modellbahn-Ausstellung am 09.03. und 10.03.2019

Im MVG Museum dreht sich am nächsten Wochenende alles um die Modelleisenbahn. Die jährliche Ausstellung findet heuer bereits zum neunten Mal statt. Über 25 Clubs und Privatpersonen führen ihre Eisenbahn- und Straßenbahnanlagen in verschiedenen Spurweiten und Maßstäben vor, darunter sind die Modellbahnfreunde MVG, der Modellbahnclub Poing oder die Straßenbahnanlage „Alt-München“ von Berthold Dietrich-Vandoninck. Selbstverständlich ist auch die reguläre Ausstellung zur Entwicklung des Münchner Nahverkehrs an beiden Tagen zu besichtigen, die Modellbahnausstellung kostet keinen zusätzlichen Eintrittspreis. Geöffnet hat das Museum von 11 bis 17 Uhr.

Eintrittspreise: Erwachsene zahlen 3 Euro, Kinder und Jugendliche (6 bis

14 Jahre) bzw. Schüler und Studenten 2,50 Euro. Familienkarte: 6 Euro

Werbung / Anzeige

Anfahrt: Das MVG Museum ist in der Ständlerstraße 20. Es ist mit der Tramlinie 18 (Schwanseestraße) und den Buslinien 139 und 145 (Ständlerstraße) zu erreichen. Zusätzlich verkehren zwei kostenlose Sonderlinien:

– Tram-Sonderlinie E7: Die Linie verkehrt neu ab Max-Weber-Platz (Haltestelle der Linie 19 Richtung Berg am Laim) über Ostbahnhof und Giesing Bahnhof zum MVG Museum und zurück. Fahrplan: Ab Max-Weber-Platz ab 10:20 Uhr im 30-Minuten-Takt. Die Tram hält an allen Zwischenhaltestellen. Zwischen Giesing Bahnhof und dem MVG Museum ergänzen sich die Tram-Sonderlinie E7 und der Bus-Shuttle O7 zu einem 15-Minuten-Takt.

– Bus-Shuttle O7: Die Buslinie O7 pendelt ohne weiteren Halt zwischen Giesing Bahnhof und dem MVG Museum. Fahrplan: Ab Giesing Bf. ab 10:55 Uhr alle halbe Stunde.

Weitere Informationen unter: www.mvg-museum.de