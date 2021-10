MVG nimmt E-Busse von EvoBus wieder in Betrieb

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) nimmt die vorsorglich aus dem Verkehr gezogenen E-Busse mit Feststoffbatterie wieder in Betrieb. Die Fahrzeuge des Herstellers EvoBus (Daimler Truck) waren Anfang Oktober 2021 nach einem Brand in einem Bus-Betriebshof in Stuttgart vorübergehend nicht mehr eingesetzt worden. Eine überhitzte Batterie gilt als mutmaßlicher Auslöser des Brandes.

Die Gefahr einer Überhitzung war bereits im Frühjahr der Grund für den Rückruf zweier baugleicher Modelle bei der MVG gewesen. Lediglich ein Fahrzeug des Typs eCitaro, das vom Hersteller gegenwärtig zurückgerufen wurde, bleibt noch außer Betrieb.

Die übrigen neun Fahrzeuge gehen nun wieder auf die Strecke. Sie werden planmäßig auf den innerstädtischen Routen 100 (Museenlinie) und 58/68 (CityRing) eingesetzt.

Ingo Wortmann, Vorsitzender der Geschäftsführung MVG: „Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Daher freuen wir uns, dass wir in sehr konstruktiver Zusammenarbeit mit dem Hersteller klären konnten: Die Gefahr einer Überhitzung der Batterie kann bei den Fahrzeugen, die wir vorsorglich außer Betrieb genommen haben, ausgeschlossen werden.“

Die MVG hat bereits Ende der vergangenen Woche mit dem bei diesem Batterietyp erforderlichen Vorwärmen begonnen. Im Anschluss werden die Fahrzeuge geladen und stehen im Laufe der Woche wieder für den Einsatz im Fahrgastbetrieb zur Verfügung.