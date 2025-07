MVG-Programm 2026: Neue Tram, sichere Schulwege und größere Busse

Auch in finanziell schwierigen Zeiten bietet die Münchner Verkehrsgesellschaft bis auf wenige Anpassungen einen stabilen Fahrplan und sogar einige Verbesserungen. Im Dezember geht die Tram 14 als Vorläufer zur Tramwesttangente in Betrieb. Bei einzelnen Linien setzt die MVG erstmals Gelenkbusse ein und vergrößert damit die Kapazität. Außerdem bekommen Schüler*innen ein besseres ÖPNV-Angebot – und das 365€-Ticket bleibt.

Wie der Verkehrsbetrieb in die Fahrplanperiode 2026 geht – das hat der Münchner Stadtrat heute in einer gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Arbeit und Wirtschaft mit dem Mobilitätsausschuss beschlossen.

Sichere und bezahlbare Schulwege

Fortschritte gibt es insbesondere zum Schuljahresbeginn 2026/2027: Die MVG erhöht den Takt der Buslinie 55 tagsüber aufgrund des neuen Gymnasiums Putzbrunn. Die Busse 57, 143, 157 und 162 werden aufgrund steigender Schüler*innenzahlen am Bildungscampus Freiham ausgebaut – ebenso wie der Bus 139 aufgrund der Erweiterung des Bildungscampus Messestadt. Bei den Buslinien 164 und 182 setzt die MVG auf Verstärkerfahrten und Gelenkbusse, damit in den Stoßzeiten alle Schüler*innen Platz finden. Wichtig: Auch das 365€-Ticket für Schüler*innen bleibt im Angebot der MVG, und die Schüler*innen profitieren von der MVV-Erweiterung. Ab dem 01.01.2026 können sie mit dem Ticket bis nach Garmisch in die Berge oder nach Landshut fahren.

Tram 14 als Interim bis 2028

Im Dezember 2025 geht die Tram 14 in Betrieb. Bis die Tram-Westtangente fertiggestellt ist, die langfristig Nymphenburg und Obersendling verbinden wird, bringt die temporäre Linie Fahrgäste von Pasing bis zum Gondrellplatz. Ab Dezember 2028 soll die Linie dann wiederum durch die verlängerten Linien 12 und 16 abgelöst werden.

Die SPD-Fraktion setzt weiterhin auf einen stabilen ÖPNV und investiert dort, wo es den meisten Menschen zugutekommt. Wir setzen uns im ÖV-Bauprogramm dafür ein, die Planungen für den Münchner Norden und Nordosten fortzusetzen. Es geht um das Gebiet Lerchenauer Feld, das Gebiet der Stadtentwicklungsmaßnahme München Nordost und auch perspektivisch das nächste Olympische Dorf.

SPD-Stadträtin Simone Burger sagt hierzu: „In finanziell sehr schwierigen Zeiten für den ÖPNV bundesweit gelingt es uns, das Angebot mit wenigen Anpassungen stabil zu halten und es sogar ein wenig auszubauen. Natürlich hätten wir gerne deutlich mehr. Ursache für die schwierige finanzielle Situation ist, dass der Betrieb immer weniger durch Fahrgasteinnahmen finanziert wird und die Stadt immer mehr schultern muss. Explizit nicht schuld sind wichtige Infrastrukturprojekte wie die Tram West – die brauchen wir.“

Die SPD-Stadtratsfraktion im Münchner Rathaus hat ihren Kurs klar gesetzt: Für ein soziales München, in dem alle gut leben, das verlässlich funktioniert, sicher ist. Wir machen Politik, die klug soziale, ökologische, wirtschaftliche und finanzielle Aspekte miteinander denkt. Wir gehen nicht den bequemen, sondern den zukunftsfähigen Weg.