MVG Rad: Am 30. September endet der Betrieb nach zehn Jahren

Am Dienstag, 30. September, endet der Betrieb von MVG Rad planmäßig. Damit läuft das Bikesharing-Angebot der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) nach zehn erfolgreichen Jahren aus.

MVG-Chef Ingo Wortmann: „Ich bedanke mich bei allen Kundinnen und Kunden, die in den vergangenen zehn Jahren MVG Rad genutzt haben, für das Vertrauen. Ich freue mich, wenn Sie auch weiterhin mit uns fahren – ob mit U-Bahn, Bus oder Tram.“

Die Kundinnen und Kunden werden mit einem Anschreiben über die Änderung informiert. Die MVG empfiehlt außerdem, die gesammelten Freiminuten abzuradeln. Die entsprechende Übersicht zum MVG Rad-Konto ist in der App MVGO zu finden: Dazu muss auf der Übersichtskarte ein MVG Rad ausgewählt werden. Im dazugehörigen Infofeld sind dann die Freiminuten ersichtlich.

In den kommenden Wochen werden die Ständermodule an den MVG Rad-Stationen nach und nach abgebaut. Die Stationen selbst bleiben bis zum Ende des Systems bestehen, so dass die Räder bis dahin wie gewohnt ausgeliehen und zurückgegeben werden können.

Informationen zum geplanten Nachfolgesystem gibt es auf der Website des Mobilitätsreferats der Landeshauptstadt München: muenchenunterwegs.de/mvg-rad. Das neue Bikesharing-System wird München und die Region besser miteinander vernetzen. Sobald ein konkreter Starttermin feststeht, wird dieser öffentlich kommuniziert.